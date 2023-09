Sabiá vence o mais tradicional concurso de azeites do mundo, na Itália

Azeites brasileiros estão em alta e isso não é exatamente novidade. Agora, mais uma produtora nacional acaba de ser reconhecida. As Fazendas do Azeite Sabiá acabam de ser escolhidas pelo mais antigo e tradicional concurso de azeites de oliva extravirgem do mundo, o italiano Lodo Guide, , em Gênova, na Itália, como a empresa do ano.

Trata-se de um feito inédito de um azeite brasileiro na história do concurso, que tem 32 anos. A marca criada pelos produtores Bob Costa e Bia Pereira concorreu com duas das mais tradicionais e prestigiadas companhias italianas, a Marfuga, fundada em 1817, e a Frantoi Cutrera, de 1906.

No e-mail enviado aos produtores comunicando o prêmio, os organizadores da premiação destacaram que “mais uma vez, este ano, o azeite Sabiá criou verdadeiras obras-primas, azeites que, através de suas notas aromáticas, capturam toda a sua experiência, dedicação e trabalho duro”.

20 prêmios só em 2023

O Azeite Sabiá foi lançado comercialmente em 2020 e é o único a ser produzido em dois dos melhores terroirs brasileiros, a Serra da Mantiqueira, em São Paulo, e a Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul. Em sua quarta safra comercial, já coleciona 86 prêmios internacionais – foram mais de 20 pódios só em 2023.

Em Santo Antônio do Pinhal, a Fazenda do Campo Alto recebe visitantes que querem aprender mais sobre o processo de produção, além de oferecer degustações e loja. Mais recente, a Fazenda Sabiá da Vigia, em Encruzilhada do Sul, acabou de fazer sua segunda colheita e se prepara ara receber visitantes na próxima safra.

Neste ano de 2023, para edição do Lodo Guide, participaram 809 azeites extravirgem de 25 países diferentes. O concurso divulga os melhores azeites extravirgem do mundo, considerados de excelência.