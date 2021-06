Rua em São Paulo é eleita uma das mais legais do mundo

Todos os anos, a revista Time Out busca os destinos mais interessantes do mundo, seja para morar ou viajar. Gastronomia, passeios culturais e a comunidade são alguns dos atrativos que aumentam a pontuação destes lugares. A maior cidade da América Latina, São Paulo, não poderia ficar de fora da lista, e atingiu a 7ª posição entre as “30 ruas mais legais do mundo”.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

O destaque ficou para a rua Três Rios, localizada no Bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. No bairro histórico, a rua escolhida fica próxima da Pinacoteca, um dos museus mais importantes do país, cercado pelo Parque Jardim da Luz.

Ainda no tópico das artes, outro destaque ficou para a Casa do Povo, e a feira de zines e eventos independentes no local.

A Time Out, destaca ainda os diversos imigrantes que se mudaram para o Brasil ao longo dos séculos, da Itália, Coréia, Grécia, Bolívia, Europa Oriental e outros lugares, “deixando sua marca no que é hoje uma das paisagens gastronômicas mais emocionantes da cidade”. Entre os restaurantes do bairro, estão o grego Acropóles, fundado em 1959 e o coreano Hwang Para Gil.

A gastronomia coreana também foi enfatizada com a padaria Bellapan com seus cafés gelados, “além de doces e bolos excelentes brasileiras e coreanas”.

O primeiro lugar, no entanto, ficou do outro lado do globo, na Austrália. A rua Smith Street, em Melbourne, foi um reduto das gangues de rua nos anos 1800, e hoje concentra desde pubs barulhentos a bares de vinho refinados, lojas de discos de vinil e padarias vietnamitas. “À noite, os pubs, bares gays e casas de música ao vivo de Collingwood são um ímã para os melburnianos que gostam de dançar até de madrugada”, trouxe a revista.

Mais de 27 mil moradores das cidades elegeram suas ruas preferidas, e editores e especialistas da revista avaliaram as pontuações dos candidatos. “Todas essas ruas têm ótimas histórias para contar. Eles são microcosmos de tudo o que amamos nas cidades - restaurantes dignos de um destino, cultura local vibrante, muita história - e em um ano em que os sonhos de viajar foram destruídos e tivemos que ficar mais perto de casa, eles nos ajudaram a sentir que éramos parte de algo maior também”.

Confira o top 10

Smith Street, Melbourne, Austrália Passeig de Sant Joan, Barcelona South Bank, Londres, Reino Unido San Isidro, Havana, Cuba Sunset Boulevard, Los Angeles, EUA Witte de Withstraat, Rotterdam, Holanda Rua Três Rios, São Paulo, Brasil Haji Lane, Singapura Rua Rodrigues de Faria, Lisboa, Portugal Calle Thames, Buenos Aires, Argentina.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importante em tempo real.