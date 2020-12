Royal Salute 38: o cultuado scotch ganha nova garrafa, a R$ 6.900 cada uma

Quem não é fã de uísques já deve estar se perguntando por que uma bebida do gênero pode custar R$ 6.900. É só ter em mente que para elaborar o Royal Salute 38, cuja nova garrafa foi apresentada neste mês, são necessários uísques que envelheceram por no mínimo 38 anos. Muitos leitores desta matéria viveram menos que isso. E não se trata só de deixar envelhecer. Foi preciso, lá atrás, produzir uísques de qualidade, e garantir a manutenção deles por quase quatro décadas. E, por fim, combiná-los levando em conta o que cada um tem de melhor.

Está faltando dinheiro para comprar o seu scotch? Investir na bolsa pode ser a solução. Comece agora!

O nome completo do produto, criado em 2005, é Royal Salute 38 Stone of Destiny. O aposto é uma referência à chamada Pedra do Destino, usada nas cerimônias de entronização de reis e rainhas escoceses. Em 1296, o objeto foi transportado para a Abadia de Westminster, em Londres. Usado na coroação da Rainha Elizabeth II, encontra-se no Castelo de Edimburgo, na Escócia, desde 1996.

Duque de Argyll: embaixador global de Royal Salute Duque de Argyll: embaixador global de Royal Salute

As primeiras garrafas de Royal Salute foram lançadas em 1953 durante a coroação de Elizabeth II. Não à toa, o Royal Salute 21 presta tributo aos 21 tiros disparados para saudar monarcas em ocasiões especiais. Por tudo isso o embaixador da marca não poderia ser um mero plebeu. Trata-se do Duque de Argyll, que pertence à linhagem dos Stuarts.

Royal Salute 38: R$ 6.900 Royal Salute 38: R$ 6.900

Por meio de uma chamada de vídeo, ele participou do lançamento no Brasil da nova garrafa de Royal Salute 38 (o evento ocorreu no começo no mês na Tabacaria Caruso, em São Paulo). A bebida ganhou uma garrafa de porcelana artesanal feita à mão com direito a um brasão folheado a ouro de 24 quilates. A rolha também é folheada a ouro 24 quilates e alude ao punho das antigas espadas escocesas.

Trata-se de um blended uísque de cor âmbar intensa. Os aromas remetem a madeira de cedro, amêndoas e carvalho seco. Nota-se ainda uma certa picância e um aroma floral. As novas garrafas à venda, por R$ 6.900, somam 700 mililitros (a Royal Salute integra o portfólio do grupo Pernod Ricard). Atenção: são poucas as unidades disponíveis no país.