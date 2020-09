Roupas contra o coronavírus: C&A apresenta coleção

Desde o início da pandemia, alguma marcas de moda começaram a lançar com tecidos com propriedade antiviral, que protegem inclusive do novo coronavírus. A Reserva e a fabricante de jeans Vicunha foram algumas delas. Agora, a tecnologia passa a ser oferecida por uma grande varejista, a C&A.

Alinhada ao momento atual e reforçando o seu posicionamento “Muito Eu”, que coloca o cliente sempre no centro de sua estratégia, a C&A anunciou o lançamento de uma coleção-cápsula para o público masculino que conta com uma inovadora tecnologia antiviral, criada pela empresa Dalila Têxtil. Segundo a C&A, o objetivo é trazer ainda mais conforto e segurança para o público, além de estar perto de seu cliente em todos os momentos.

A tecnologia aplicada no tecido promove a ruptura da membrana dos vírus com camada bilípidica, como é o caso novo coronavírus, e inibe o seu crescimento e persistência na malha com um mecanismo de ação que bloqueia a ligação do vírus nas células hospedeiras, impedindo que seus micro-organismos liberem material genético, reduzindo assim a sua capacidade infecciosa. O acabamento antiviral utilizado nas peças usa partículas de prata para atrair o vírus com carga oposta, fazendo com que o microorganismo se ligue aos grupos de enxofre presentes na superfície do tecido.

Camiseta antiviral da C&A: item em lohas selecionadas e e-commerce por 49,90 reais Camiseta antiviral da C&A: item em lohas selecionadas e e-commerce por 49,90 reais

A coleção-cápsula antiviral conta com cerca de 17 mil peças e possui um mix de produtos com diversas opções de t-shirts, com e sem capuz, e blusas de manga comprida, numa cartela de cores versátil, com tons de cinza, vinho e azul marinho, além dos clássicos preto e branco.

Os itens estarão disponíveis em lojas selecionadas em todas as regiões do Brasil e também no aplicativo e no e-commerce. Os preços vão de 39,99 a 49,99 reais, para camisetas de manga curta e comprida.

O produto utilizado no acabamento antiviral não é citotóxico, segundo a C&A. Ou seja, não apresenta técnicas nocivas ao corpo e sua formulação é baseada em química verde, com estabilizante natural de origem brasileira. E seu auxílio à proteção está garantido em até 20 lavagens em temperatura ambiente.