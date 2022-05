Roubo, vandalismo e torta: relembre ataques ao quadro da Mona Lisa

O ataque ao quadro da Mona Lisa, no museu do Louvre neste domingo, impressionou visitantes, e também internautas, conforme repercutiram imagens do creme de uma torta espalhado em cima do vidro de proteção. No entanto, este não foi o primeiro golpe contra a Gioconda de Leonardo Da Vinci.

Em 2009, uma turista atirou uma xícara em direção ao quadro e danificou o vidro de proteção. Em 1974, enquanto era exposta no Museu Nacional de Tóquio, uma mulher tentou espirrar uma tinta spray vermelha na pintura, sem sucesso. Já em 1956, sofreu dois ataques: um com ácido, que danificou uma das partes inferiores do quadro, e um com uma pedra, que causou um pequeno dano. Além disso, em agosto de 1911, o quadro foi roubado por Vincenzo Peruggia, sendo resgatado somente em janeiro de 1914. O canal do Louvre no YouTube conta essa história numa pequena animação.

Em 1910, um alto oficial francês declarou: "Roubar a Mona Lisa? Tão impossível quanto roubar as torres da catedral de Notre-Dame!", começa o vídeo. "Mas menos de um ano depois, na terça-feira, 22 de agosto de 1911… os jornais estavam cheios dessa história incrível… tornou-se um assunto de estado que causou estragos na Câmara dos Deputados e abalou o governo. A pintura não estava em lugar algum…"

Os primeiros suspeitos foram artistas famosos, como o espanhol Pablo Picasso e o francês Guillaume Apollinaire, que passou três dias na prisão antes de ser provado inocente e libertado.

"O tempo passou... semanas se transformaram em meses... a investigação não estava chegando a lugar nenhum... Só dois anos depois, na cidade italiana de Florença, que finalmente aconteceu alguma coisa", continua o filme.

O ladrão, identificado como Vincenzo Perrugia, foi condenado à prisão após um julgamento altamente divulgado. "Foi assim que ele realizou seu crime: ele recebeu a tarefa de fazer uma vitrine para proteger a Mona Lisa... Na hora de fechar no domingo, 20 de agosto de 1911, ele e dois cúmplices ficaram escondidos em um depósito dentro do museu. O dia seguinte era o dia de fechamento do museu, Perrugia casualmente derrubou a pintura, e conseguiu sair do Louvre sem ser visto", acrescenta a narração do vídeo, informando ainda que a Mona Lisa foi devolvida ao seu lugar no Louvre em 4 de janeiro de 1914, em meio a "uma festa magnífica" para "recebê-la em casa".

'As pessoas estão destruindo a Terra'

No caso de domingo, um aparente golpe publicitário relacionado ao clima, o autor estava disfarçado como uma senhora numa cadeira de rodas. De repente, ele ficou de pé, espalhou o creme no vidro que protege a pintura e jogou rosas pelo salão do museu enquanto exclamava "pense na Terra, as pessoas estão destruindo a Terra".

