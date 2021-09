Roubo de 10 milhões de euros em joias da Bvlgari em Paris

Um grupo de ladrões assaltou, ontem, 7, a joalheria Bvlgari na Place Vendome em Paris, e roubou cerca de 10 milhões de euros (12 milhões de dólares) em joias, informaram fontes policiais.

O ataque à loja de luxo no coração da capital francesa ocorreu por volta do meio-dia e os policiais chegaram ao local logo depois, disse uma fonte policial.

Os suspeitos fugiram em um BMW cinza e duas motocicletas, e um deles foi preso após ser baleado na perna pela polícia.

O BMW foi abandonado posteriormente, e outro suspeito foi encontrado escondido em um estacionamento no movimentado centro comercial Les Halles, perto do museu do Louvre e da catedral de Notre-Dame.

"Reação rápida da polícia de Paris após o roubo de uma joalheria na Place Vendome. Dois suspeitos foram presos", disse a polícia de Paris no Twitter.

A Bvlgari é uma famosa joalheria italiana que faz parte do conglomerado de luxo francês LVMH.

Em 27 de julho, um homem roubou 2 milhões de euros (2,4 milhões de dólares) em joias de uma joalheria Chaumet antes de fugir em uma motocicleta elétrica. Ele foi preso no dia seguinte com um cúmplice e a maioria dos objetos foi recuperada.

Três dias depois, dois homens armados com um taser e gás lacrimogêneo atacaram uma loja Dinh Van, outra joalheria, e roubaram cerca de 400.000 euros (474.000 de dólares).

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.