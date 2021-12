Rosewood São Paulo: 6 novos bares e restaurantes ultra-luxuosos para 2022

Após sete anos de reforma, será inaugurado no início de janeiro o hotel seis estrelas Rosewood São Paulo. Localizado próximo à avenida Paulista, o empreendimento terá um centro de compras, um galpão de cultura, escritórios e restaurantes e bares localizados no hotel.

O primeiro hotel da marca no hemisfério sul pretende atender não apenas os hóspedes, mas também a população paulistana, principalmente com a gastronomia. A partir de 10 de janeiro, data oficial de abertura do hotel, estarão em funcionamento três dos seis bares e restaurantes, Le Jardin, Blaise e o bar Rabo di Galo.

Atravessando o lobby está o restaurante Le Jardin, que se conecta aos fundos e jardins do hotel. Com uma culinária, o espaço funcionará durante todo o dia e noite.

Logo à esquerda do Le Jardin, o bar Rabo di Galo é restrito em poucas mesas. Porém, possui estrutura para pocket shows ao vivo. A decoração inspira os clientes a acompanharem a música, com instrumentos decorando as paredes do espaço.

Intimista, o teto do espaço convida para uma viagem. Pintado pelo artista Cabelo, o afresco transmite a experiência do artista plástico com a Ayuhasca. No local, já em funcionamento, são servidas receitas clássicas dos bares brasileiros, assinados por Ana Paula Ulrich, chef de mixologia.

Já o restaurante Blaise é inspirado no romancista franco-suíço Blaise Cendrars. Ao chegar ao Brasil, Cendrars se encantou pela cor verde-esmeralda dos mares. Em sua homenagem, pedras verdes foram incrustradas em uma das paredes do ambiente. O interior de madeira, faz referências à um chalé, e conta com azulejos desenhados à mão e trabalhos originais em madeira. Os pratos servidos misturam a cozinha francesa e suíça.

O terceiro restaurante, Taraz, está localizado em frente às centenárias oliveiras trazidas do Uruguai. Com inspiração na cozinha sul-americana, o cardápio foi elaborado pelo chef com estrelas Michelin Felipe Bronze, e os pratos, sugeridos para serem compartilhados, relembram a cozinha a lenha.

O Emerald Garden Pool & Bar, restaurante em meio a vegetação, servirá pratos de culinária familiar e o Belavista Rooftop Pool & Bar será um espaço exclusivo para adultos, com vista panorâmica para a cidade.

A equipe de cozinha é liderada pelo chef Felipe Rodrigues, que se junta ao projeto após 11 anos em restaurantes e hotéis da Europa. Na equipe, Rachel Codreanschi, com passagens por São Paulo e Tel Aviv, assume o posto de sous chef executiva, e a eleita melhor chef pâtissier dos 50 Best da América Latina em 2017, Saiko Izawa, assina as sobremesas.