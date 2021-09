Rolling Stones iniciam primeira turnê sem Charlie Watts

Os Rolling Stones iniciaram a etapa americana da turnê "No Filter" no domingo com um vídeo em homenagem ao falecido baterista Charlie Watts.

A banda britânica veterana, que faz sua primeira turnê desde 1963 sem Watts, exibiu fotos e vídeos dele em grandes projeções em uma arena de St. Louis, no Missouri, com um solo de bateria como trilha sonora.

Enquanto a plateia de 60.000 pessoas gritava "Charlie", "Charlie", Mick Jagger, Keith Richards e Ron Wood entraram no palco para a música de abertura, Street Fighting Man.

"Foi muito comovente ver aquelas imagens de Charlie no telão. Esta é nossa primeira turnê sem ele", disse Jagger de mãos dadas com Richards no palco.

Ele agradeceu os fãs pelas mensagens de apoio e homenagem a Watts, dizendo que as achou "realmente tocantes".

"Todos nós sentimos muita falta de Charlie, no palco e fora do palco", acrescentou o vocalista.

Contrariando rumores, não se viu um logotipo da banda com uma língua negra no show para marcar o falecimento de Watts em agosto aos 80 anos. O baterista morreu em Londres depois de passar por uma cirurgia para um problema não especificado.

No domingo, em St Louis, Steve Jordan assumiu seu lugar na bateria. Em agosto ele foi anunciado como um substituto temporário de Watts, que inicialmente se acreditou que voltaria depois de algum tempo necessário para se recuperar da cirurgia.