Rolex reúne personalidades em festa de gala antes do GP São Paulo de Fórmula 1

Falta pouco para o Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. Os pilotos e equipes já estão no Brasil para a corrida que é realizada neste domingo, 5, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mas antes dos pneus começarem a rodar, a Rolex, title sponsor (principal patrocinador) da prova, realizou uma festa de gala, na noite de quinta-feira, 2, para recepcionar grandes personalidades do país como também do automobilismo.

A festa, realizada na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, na capital paulista, contou com a presença do embaixador da Rolex Mark Webber, ícone do esporte e vencedor da Fórmula 1 no Brasil em 2009 e 2011, e o maior medalhista olímpico do Brasil e também embaixador Rolex, o velejador Robert Scheidt.

A relação entre a Rolex e o automobilismo remonta aos anos 1930, auge da busca por recordes de velocidade. Esse laço se estreitou a medida que o esporte evoluiu, em um esforço compartilhado pelo avanço técnico.

Atualmente, a Rolex tornou-se parceira global e relógio oficial da Fórmula 1, apoiando a busca contínua do esporte pela excelência com apelo atemporal. Nesta temporada, o relógio Rolex do Pit Lane acompanha o auge do automobilismo em todas as 22 corridas nos cinco continentes.

Veja como foi a festa de gala da Rolex

As fotos são de Luciana Prezia e Kenji Nakamura.