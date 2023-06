Rolex lança novo Daytona em homenagem às 24 horas de Le Mans

A Rolex tem um portfólio extenso de modelos icônicos. E qualquer aficionado por relojoaria vai concordar que o Cosmograph Daytona, feito para as pistas de corridas automobilísticas, é dos mais emblemáticos. Este é o ano em que esse relógio completa 60 anos. E a marca suíça está sabendo celebrar a data.

O modelo já teve uma nova versão apresentada este ano, durante o salão Watches & Wonders, em Genebra. Agora, a Rolex apresenta um novo Oyster Perpetual Cosmograph Daytona criada em homenagem ao centenário da corrida automobilística de resistência das 24 Horas de Le Mans.

Relógio oficial do evento desde 2001, o Daytona de agora traz um design e um mecanismo que evocam mais particularmente a corrida legendária. Fabricado em ouro branco 18 quilates, este novo relógio ostenta uma luneta Cerachrom em cerâmica preta contornada por um fino rebordo também produzido em ouro branco 18 quilates.

Fundo transparente e 100 metros de resistência

Sobre a escala taquimétrica, o número “100”, colorido graças à cerâmica vermelha, evoca o centenário da corrida. O mostrador exibe totalizadores cujos elementos gráficos são inspirados por um mostrador histórico da Rolex. A caixa Oyster, por sua vez, é dotada de um fundo transparente e munida de uma pulseira Oyster.

O relógio inédito é equipado com o calibre 4132. Essa adaptação do calibre 4131 permite o cômputo das horas da função cronógrafo sobre 24 horas, no lugar das 12 horas habituais deste modelo. Como todos os relógios Rolex, essa versão especial do Oyster Perpetual Cosmograph Daytona recebe a certificação Cronômetro Superlativo, que garante seu desempenho no pulso.

Com 40 milímetros de diâmetro, a caixa Oyster de ouro branco 18 quilates da nova modalidade do Cosmograph Daytona garante a impermeabilidade até 100 metros de profundidade. O vidro safira vem com tratamento antirreflexo e o fundo transparente permite admirar as decorações do mecanismo e as rotações da massa oscilante.

O preço do novo modelo está sob consulta à marca. Apresentado em 1963, o Cosmograph Daytona foi concebido para atender às necessidades dos profissionais de corridas automobilísticas. Mas seu apelo vai muito além das pistas.