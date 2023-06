Rolex Cup: torneio amador de golfe faz sua estreia no Brasil

O Brasil conta com ótimos campos de golfe e uma comunidade de praticantes bastante ativa. Com isso, a Rolex realizou sua primeira edição do Rolex Cup, o novo torneio amador de golfe da marca no país, que tem o objetivo de reforçar a tradição e a excelência no esporte.

Inspirado na Ryder Cup, uma competição bienal disputada pela Europa e pelos Estados Unidos com os campeões liderados por capitães experientes, o torneio local também reproduz o formato deste tradicional evento esportivo que teve início em 1927, e tem o objetivo de promover o trabalho em equipe e o espírito esportivo. A Rolex é Parceira Mundial da Ryder Cup e Presenting Partner da classificação semanal de pontos da Ryder Cup, que determina quais jogadores são qualificados.

A primeira edição do Rolex Cup aconteceu na sexta-feira e no sábado, 23 e 24 de junho, no prestigiado Terravista Golf Course, em Trancoso.

Foram 8 times participantes, formados por um representante e 4 jogadores (nas categorias amador sênior, amador masculino, categoria feminina e pro) dos seguintes clubes: São Paulo Golf Club, Guariroba Golf Club, Santapazienza Golf Club, Quinta da Baroneza Golfe Clube, São Fernando Golf Club, Gavea Golf and Country Club, Fazenda Rio Pardo Golf e Fazenda da Grama Country & Golf Club. Todos esses clubes possuem o relógio Rolex em seus campos, respondendo à prestigiosa seleção global de clubes parceiros da marca.

Estes clubes disputaram entre si pelo prêmio de primeiro lugar: uma experiência na Ryder Cup 2023, que acontece em setembro, em Roma, com acesso ao hospitality Rolex e programação exclusiva da marca. O time da Fazenda Rio Pardo foi o grande vencedor. O segundo lugar ficou com a equipe da Quinta da Baroneza, que foi premiada com uma hospedagem no hotel Fasano Trancoso. Já o terceiro e quarto lugar foram premiados com experiências na Fórmula 1 e no Rio Open, respectivamente, também com programação exclusiva da marca, que é patrocinadora oficial destes eventos.

A Rolex Cup foi idealizada em conjunto com a Confederação Brasileira de Golfe como um resultado da parceria de mais de onze anos entre a Rolex e a CBGolfe, reforçando o apoio local da marca à promoção do esporte com excelência.

Rolex e o golfe

A relação duradoura da Rolex com o golfe começou há mais de cinquenta e cinco anos, em 1967, com Arnold Palmer, seguido de Jack Nicklaus e Gary Player. O trio apelidado de “The Big Three” imprimiu suas pegadas neste esporte. Cada um desses jogadores teceu com a Rolex estreitos laços baseados sobre valores em comum, como a perfeição, a excelência e o fair-play. Desde então, a associação entre a Rolex e o golfe continuou a crescer para estender seu alcance ao mundo todo. Hoje parte integrante do universo do golfe, a Rolex leva seu apoio a todos os níveis.

Embaixadores e torneios

Os primeiros laços entre a Rolex e o golfe remontam a 1967. Arnold Palmer (Estados Unidos), junto com Jack Nicklaus (Estados Unidos) e Gary Player (África do Sul), associaram-se à marca.

Na década de 1980, a Rolex multiplica seus apoios: a marca se associa a dois prestigiosos torneios, The Open e o U.S. Open, aos organismos responsáveis pelas tradições e regras do golfe, o R&A e a USGA, mas também à Ladies Professional Golf Association (LPGA) e à American Junior Golf Association (AJGA).

Novas parcerias surgem nos anos 1990, notadamente com o Masters, a Ryder Cup e o European Tour, bem como com jogadores de grande talento, todos vencedores de Major, incluindo Fred Couples (Estados Unidos), Phil Mickelson (Estados Unidos) e Annika Sörenstam (Suécia).

Desde 2000, os laços entre a Rolex e o golfe estão mais estreitos do que nunca. Já ao lado de lendas e de talentos excepcionais, a marca vem encorajando o golfe masculino e o feminino em todos os continentes, está ativamente engajada em favour das categorias juniores e seniores, e promove diversos circuitos, federações, organismos e competições.

Ao lançar em 2017 o Rolex Series, novo conceito do European Tour, ela provou uma vez mais sua vontade de fortalecer sua presença no universo do golfe.