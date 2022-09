Rolex Arts Weekend: artistas consagrados serão mentores no programa Rolex Mentor & Protégé

A iniciativa Rolex Mentor & Protégé e a Brooklyn Academy of Music (BAM) ofereceram em conjunto o Rolex Arts Weekend, levando artistas bem-sucedidos e jovens em ascensão para o Brooklyn e o público da região de Nova York.

O festival multidisciplinar aconteceu nos dias 9 e 10 de setembro e contou com os artistas mundialmente renomados Spike Lee, Phyllida Lloyd, Lin-Manuel Miranda e Carrie Mae Weems, bem como seus aprendizes. O cineasta Kyle Bell, a artista visual Camila Rodríguez Triana, a diretora de teatro Whitney White e a cineasta e artista visual Agustina San Martín, apresentaram seus novos trabalhos inspirados pelos dois anos de trocas criativas com seus mestres.

O fim de semana também incluiu conversas entre cada dupla, bem como uma discussão entre todos os mentores, mediada por Gina Duncan, presidente da BAM.

“As interações criativas que os mestres e aprendizes levaram adiante nos últimos dois anos, a despeito dos desafios causados pela pandemia, são uma prova do poder da arte para unir as pessoas, bem como da inestimável e consagrada tradição que está no cerne do Rolex Mentor&Protégé: a transmissão pessoal da maestria artística em seu mais alto nível”, celebrou a head do programa de mentoria da Rolex, Rebecca Irvin.

Os ingressos eram abertos ao público e toda a renda adquirida destes será revertida em benefício do programa Brooklyn Interns for Arts & Culture, da BAM.

As apresentações dos projetos desenvolvidos durante o período de mentoria do programa incluem a estreia mundial do híbrido de documentário e aparições mágicas, Childhood echoes, com reflexões sobre experiências humanas acompanhadas de trilha sonora original, no novo trabalho de Agustina San Martín com a colaboração do premiado compositor Lin-Manuel Miranda; a primeira exposição individual de Camila Rodríguez Triana nos Estados Unidos com a exibição de mídias mistas explorando a identidade da artista como uma mulher mestiça da Colômbia, no projeto que teve a mentoria de Carrie Mae Weems; exibição especial de curta-metragens que refletem sobre experiências em comunidades de povos indígenas dos Estados Unidos, incluindo a estreia mundial do documentário Lakota, que aborda saúde mental, e Spirits, apoiado pelo Sundance Institute Indigenous Program, sobre um jovem do povo Mvskoke - acompanhado de conversas sobre narrativas em comum entre o jovem Kyle Bell e seu mentor Spike Lee; e a estreia mundial do concerto The Case of the Stranger, no qual Whitney White combina palavras de Shakespeare com seu texto e músicas originais, explorando temas como imigração e conexões humanas, no qual contou com a mentoria de Phyllida Lloyd.

Além das apresentações, o evento artístico também apresentou as novas duplas que trabalharão juntas no próximo ciclo do programa Rolex Mentor & Protégé, de 2023-24.

O escultor ganês El Anatsui selecionou a artista visual sulafricana Bronwyn Katz como sua aprendiz; a escritora britânica Bernardine Evaristo escolheu a escritora ganesa Ayesha Harruna Attah; o cineasta chinês Jia Zhang-Ke selecionou o diretor filipino Rafael Manuel; a arquiteta francesa Anne Lacaton escolheu a arquiteta armênio-libanesa Arine Aprahamian; e a cantora estadunidense de jazz Dianne Reeves selecionou a cantora e compositora sulcoreana Song Yi Jeon. As duplas, que vêm de várias partes do mundo, passarão os próximos dois anos em colaboração criativa.

