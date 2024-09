Rolex 6 horas de São Paulo: conheça o evento que mistura automobilismo e shows de rock

O Autódromo de Interlagos tem data para receber a 5ª etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) de 2025, também conhecida como Rolex 6 Horas de São Paulo. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade irá sediar o evento, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho.

As vendas de ingressos já estão disponíveis e os fãs podem adquirir entradas para diferentes áreas do autódromo e garantir presença nos três dias de evento.

Já o acesso ao Pit Walk, que dá direito a passear pelos boxes e até mesmo conhecer os pilotos favoritos, é comercializado à parte.

Além das corridas, diversas atrações também acontecem em Interlagos, como a Fan Zone, que se transformará num festival com shows ao vivo, entre eles com bandas de rock, e outras alternativas de entretenimento.

“Para nós, é motivo de muito orgulho operar em um dos maiores eventos do automobilismo mundial. Assim como neste ano, a próxima etapa de São Paulo promete reservar grandes emoções e atrações para o público em Interlagos. Com isso, estamos atentos a cada detalhe da operação, em busca de oferecer um serviço de excelência e uma experiência completa e inesquecível aos fãs”, diz Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets.

Organizado pela FIA, o Mundial de Endurance é uma das principais competições de resistência do automobilismo. A categoria apresenta alguns dos carros mais tecnológicos do planeta e em julho deste ano retornou ao Brasil após uma década de hiato. Durante os três dias de evento na capital paulista, o público chegou a 73,2 mil espectadores.

Composto por oito etapas realizadas na Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul e Oriente Médio, o WEC tem corridas que variam em duração, indo desde 6 horas nas mais curtas, até 24 horas nas mais longas. A quarta etapa do campeonato inclui a icônica corrida das 24 Horas de Le Mans, um dos maiores e mais prestigiados eventos esportivos globais.

A comercialização dos ingressos, incluindo os do Pit Walk, é realizada pela Imply ElevenTickets, plataforma especializada em otimizar a operação de eventos premium e de grande porte. Os bilhetes estão disponíveis no site: https://6horasdesaopaulo.eleventickets.com/.

Confira o calendário FIA WEC de 2025

28 de fevereiro – Catar 1812Km (Catar)

20 de abril – 6 Horas de Ímola (Itália)

10 de maio – 6 Horas de Spa (Bélgica)

14 e 15 junho – 24 Horas de Le Mans (França)

13 de julho – 6 Horas de São Paulo (Brasil)

7 de setembro – 6 Horas de Austin (EUA)

28 de setembro – 6 Horas de Fuji (Japão)

8 de novembro – 8 Horas do Bahrein (Bahrein)