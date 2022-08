Rock in Rio: hospede-se em casas que já receberam artistas que estarão no festival deste ano

O Rock in Rio, famoso festival que já existe há quase 40 anos e idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina, voltará este ano durante sete dias de setembro, no Rio de Janeiro. O evento mundialmente conhecido já recebeu diversos nomes da indústria musical e, em 2022 receberá grandes atrações, como Justin Bieber, Demi Lovato, Iron Maiden, Post Malone, Dua Lipa, Green Day e Coldplay.

Mas além de curtir os shows, é possível se hospedar nas mesmas casas em que alguns desses grandes artistas já ficaram. A Latin Exclusive, empresa internacional de aluguel por temporada e venda de imóveis de luxo, é uma das agências com celebridades e artistas no portfólio de inquilinos, como Rihanna, The Weeknd, Tommy Lee, Post Malone, Justin Bieber.

No portfólio da empresa, é possível encontrar várias propriedades nas quais esses artistas já se hospedaram no Rio de Janeiro e, inclusive, alugá-las.

Em 2017, quando o cantor canadense Justin Bieber veio ao Brasil para os shows da turnê ‘Purpose’, ele se hospedou em uma mansão de 900m², em São Conrado, no Rio de Janeiro. A propriedade fica em um condomínio fechado, é cercada pela natureza da floresta da Joatinga e possui 4 quartos, piscina de borda infinita e uma vista deslumbrante para a Praia do Pepino e para a super exclusiva Praia da Joatinga. Além disso, o cantor também se hospedou em outras casas da Latin Exclusive no Brasil em 2013, quando veio para os shows da ‘Believe Tour’. As diárias da casa custam a partir de 3.700 dólares.

Já The Weeknd, veio comemorar o Réveillon de 2017 para 2018 no Brasil e aproveitou para começar o novo ano em uma mansão super luxuosa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Essa propriedade de 5300 m² está localizada ao lado da Floresta da Tijuca, possui 5 suítes, piscina de borda infinita, spa, sauna, banho japonês tradicional, lagos e cachoeiras ao redor e uma vista privilegiada para o Cristo Redentor. Além disso, a propriedade foi construída com um olhar para o meio ambiente, utilizando de tecnologia avançada de reciclagem e economia de energia e possuindo um sistema integrado para gerenciar com facilidade a temperatura, iluminação, música e até mesmo a aromatização dos ambientes. As diárias da casa custam a partir de 12.949 dólares

No Rock in Rio de 2015, Tommy Lee, baterista da famosa banda de hard rock Mötley Crüe, se hospedou em uma luxuosa propriedade no Joá, com 800m², 5 quartos, spa, piscina com borda infinita, uma decoração moderna e singular e uma extraordinária vista para o mar, um dos grandes atrativos do imóvel. As diárias da casa custam a partir de 2.320 dólares.

Além dessas propriedades, a Latin Exclusive também disponibiliza outras residências para quem quer curtir o Rock in Rio 2022 e, ao mesmo tempo, ter todo o conforto de se hospedar em uma casa, com serviços personalizados que a empresa também oferece. Confira:

Casa cinematográfica no Joá

Essa propriedade no Joá foi reformada em 2019 e traz uma arquitetura e decoração modernas. A casa acomoda confortavelmente 10 pessoas, possui uma vista panorâmica para o oceano e para a cidade e uma área de lazer completa com sauna e uma piscina, que fica em um espaço de 500m².

Villa com vista para o mar no Leblon

Com 4 suítes divididas em 2 edificações, essa villa fica a poucos minutos da famosa Praia do Leblon. Obras de arte enfeitam o local, que também possui uma sala de cinema, lareira de mármore artesanal, um grande pátio ao ar livre com churrasqueira e piscina.

Casa típica carioca em São Conrado

Projetada pelo famoso arquiteto Fernando Portuguese, essa casa conservada dos anos 50 tem estilo típico carioca e já foi lar de Elis Regina, lendária cantora brasileira. É uma propriedade mais isolada, cercada de natureza e possui 4 quartos e um terraço com piscina.

Apartamento em Ipanema

Localizado no Posto 9, em Ipanema, este apartamento foi completamente reformado em 2022. Com vista para o Morro Dois Irmãos e a linda praia de Ipanema logo em frente, o imóvel conta com 4 quartos, adega de vinhos e uma cozinha totalmente equipada e moderna.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.