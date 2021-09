Roberto Carlos faz homenagem para filho Dudu Braga, que morreu aos 52 anos

Roberto Carlos usou suas redes sociais para manifestar o carinho e a dor pela perda do filho Dudu Braga, de 52 anos, que morreu nesta quarta-feira em decorrência de um câncer de peritônio. "Meu filho é meu maior ídolo", afirmou o Rei em uma entrevista postada em sua conta no Instagram. No Twitter oficial do artista, o mesmo vídeo trazia na legenda: "Dudu, você para nós é inesquecível e insubistuível. Até breve! Equipe RC".

Em outra postagem, fotos antigas do cantor e compositor junto ao filho traziam um coração azul, cor preferida do Rei, como legenda.

O produtor musical Dudu Braga morreu nesta quarta-feira (8) aos 52 anos, com câncer irreversível no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O radialista deixa a mulher Valeska, com quem era casado há 17 anos e tinha Laura, de 5 anos. Ele também é pai de Giovanna, de 22 anos, e Gianpietro, de 17anos, filhos de uma relação anterior do produtor.

O Hospital Albert Einstein divulgou na noite desta quarta-feira (8) a nota de falecimento de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos:

"O Hospital Israelita Albert Einstein comunica, com pesar, o falecimento do senhor Roberto Carlos Braga II (Dudu Braga), às 14h21, em decorrência de um câncer. O paciente passou por uma série de internações para tratamento quimioterápico e cirurgia."