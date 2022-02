Roberto Carlos disputará jogo por time de pub inglês

O vencedor da Copa do Mundo com a seleção brasileira Roberto Carlos fará uma aparição para um time de pub inglês depois que eles adquiriram seus serviços em uma rifa de 'transferência dos sonhos' no site de leilões eBay.

O ex-lateral de 48 anos, que jogou no Real Madrid e era conhecido por suas cobranças de falta, vai trocar a camisa amarela do Brasil pela camisa vermelha do time The Bull In The Barne, do Shrewsbury & District League.

Ele entrará durante a partida, que será disputada em fevereiro.

"Você paga 5 libras para participar da rifa e ter uma chance de ter um profissional para seu time. Um de nossos rapazes disse em um bate-papo em grupo 'vamos tentar' e acabamos ganhando", disse o atacante e secretário do clube, Matthew Brown, à BBC Radio Shropshire.

"Saí na sexta à noite e acordei com um pouco de dor de cabeça no sábado e recebi mensagens de pessoas dizendo 'é verdade sobre Roberto Carlos?' e naquele momento eu estava pensando 'não pode ter acontecido, é apenas um sonho'".

Roberto Carlos, lateral-esquerdo do Brasil no Mundial de 2002 e vencedor de três títulos da Liga dos Campeões e quatro da La Liga com o Real Madrid, pode achar os vestiários mais rústicos do que ele estava acostumado.

"Nós jogamos em um campo próximo ao Hanwood Village Hall. O vestiário é bem básico, alguns chuveiros não funcionam", afirmou Brown.

A aparição do brasileiro pode significar uma folga para o lateral-esquerdo titular do clube.

"Liam Turrall é, na minha opinião, o melhor lateral-esquerdo de Shropshire, mas Roberto Carlos é outro nível. Ele é provavelmente um dos melhores laterais esquerdos que o mundo já viu", disse Brown.