Rival gratuito da Netflix, Pluto TV ganha três novos canais

A plataforma de streaming gratuita Pluto TV, rival da Netflix, anunciou recentemente que vai incluir três novos canais, com foco na programação em família: Tokusato (que traz clássicos japoneses), Nosey Escândalos (com talk shows apresentados por Jerry Springer, Maury Povich, Steve Wilkos) e Nosey Casos, que apresenta dramas judiciais como Eye for an Eye.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Ao todo, a Pluto TV oferece 35 canais no Brasil. Alguns deles são: Nick Jr. Club, Nick Clássico, Naruto, Pluto TV Anime, Os Três Patetas, cinco filmes e Porta dos Fundos.

A plataforma está no país desde dezembro de 2020 e foi lançada em parceria com a Viacom CBS, um dos maiores conglomerados de mídia e entretenimento do mundo. No país, o principal objetivo é conquistar a liderança no setor. "A estratégia é dominar o streaming no Brasil", disse Rogério Francis, vice-presidente de CDM da ViacomCBS na América Latina.

Globalmente, a Pluto TV está presente em 24 países e possui cerca de 36 milhões de usuários ativos por mês. Além do próprio site, é possível assistir ao conteúdo por meio do aplicativo, disponível para dispositivos iOS e Android.