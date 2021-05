Rival do Coco Bambu, restaurante potiguar Camarões chega a São Paulo

Parada gastronômica obrigatória em Natal, no Rio Grande do Norte, o restaurante potiguar Camarões está inaugurando nesta semana sua quinta casa, a primeira fora do seu estado de origem.

O endereço que está recebendo o restaurante especializado em frutos do mar é a Avenida Juscelino Kubitschek, 627, no bairro de Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

O novo ponto localizado na capital paulista tem capacidade para atender até 350 pessoas e fica no mesmo espaço onde antes funcionava a matriz brasileira do P.F. Chang’s, casa de culinária asiática que encerrou suas operações no Brasil devido à pandemia.

No Camarões paulistano, que até agora não está oferecendo delivery nem retirada no local, será possível encontrar 40 opções de pratos com crustáceos no cardápio, além de peixes e outros frutos do mar. Entre as novidades, destacam-se um ravióli recheado com camarão e catupiry e uma salada de carne de sol.

Imbróglio com o Coco Bambu

A semelhança entre o estilo dos restaurantes Camarões e Coco Bambu não é só coincidência. Em 2017, a justiça do Rio Grande do Norte condenou o Coco Bambu por "concorrência desleal", e conflito judicial segue sem desfecho.

Fundada em 1989, a rede potiguar Camarões acusa a cearense Coco Bambu, que nasceu em 2001, de ter imitado o seu modelo de negócio.

De acordo com o relator do processo de primeira instância que ocorreu em 2017, o Coco Bambu teria copiado o cardápio, as receitas e os layouts do menu, além de tentar contratar funcionários do Camarões.

A rede Coco Bambu nega as acusações e alega que também atua no segmento gastronômico desde 1989. Com pouco mais de 40 restaurantes no Brasil, em 2019 a marca faturou cerca de 1 bilhão de reais. Ano passado, houve um novo feita: o Coco Bambu inaugurou o maior restaurante de shopping do Brasil, com espaço para 800 pessoas.