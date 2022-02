Rio Open: 4 motivos para acompanhar o torneio de tênis que começa hoje

Após um ano sem o torneio ATP 500 no Rio de Janeiro, o Rio Open retorna a partir de hoje (14) até o próximo domingo (20), com mais de 24 tenistas de 10 países no Jockey Club carioca.

Tenha acesso agora a todo material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

O Rio Open é o primeiro ATP 500 da história do Brasil e faz parte do grupo de 13 torneios denominados ATP 500, sendo um dos 22 mais importantes do calendário da ATP.

Além de ser o maior evento esportivo anual da cidade, é um dos únicos torneios ATP 500 de saibro no mundo, junto com Barcelona e Hamburgo.

Com marcas como a suíça Rolex patrocinando o evento pela oitava vez como o Relógio Oficial do Rio Open, o torneio terá ainda uma feira de gastronomia e adoção de cachorros.

As partidas acontecem de segunda à quinta-feira em dois horários, às 16h30 e às 19h. Na sexta-feira, no sábado e no domingo, as partidas acontecem às 16h, 17h e 17h30 respectivamente.

Casual selecionou quatro motivos para acompanhar o torneio, seja in loco, ou pela televisão.

Atletas brasileiros e internacionais

Dentre os participantes do torneio estão alguns dos melhores atletas do mundo, como os já campeões do Rio Open Diego Schwartzman, Cristian Garin e Pablo Cuevas, o medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio Pablo Carreno Busta, o italiano Matteo Berrettini, top 10 do mundo e o número 6 do ranking, e o norueguês Casper Ruud, o atual 8º.

Da equipe brasileira estarão presentes o cearense Thiago Monteiro, o tenista número 1 do Brasil e atual 92º do ranking. Esta será sua sétima participação no torneio.

Thiago Monteiro durante o US Open. Thiago Monteiro durante o US Open.

O campineiro de 23 anos, Felipe Meligeni também participará do campeonato. Atualmente na 229ª colocação em simples e 85ª nas duplas, o atleta é sobrinho do atleta Fernando Meligeni.

Quem está de fora do torneio é o argentino Juan Martin del Potro. Na sexta-feira (11), o campeão do Aberto dos Estados Unidos de 2009 desistiu de disputar o Rio Open após perder a partida em seu retorno na primeira rodada do Argentina Open na terça-feira (8).

"Desejamos muito sucesso no futuro e saiba que as portas do Rio Open estarão sempre abertas para você", disseram organizadores do ATP 500 Rio Open em comunicado.

Arte

Desde 2015 com parcerias feitas com artistas brasileiros, o Rio Open convidou para a edição de 2022 o artista plástico carioca Maxwell Andrade para assinar o pôster oficial do evento. A ilustração, que utiliza o marrom em referência à cor do saibro e linhas em referência aos limites da quadra, será exposta no evento e estará à venda nos produtos oficiais do torneio.

“Ao ser convidado pelo Rio Open, fui buscar na minha história, elementos visuais que fizessem menção ao esporte. A primeira relação que estabeleci foi entre a cor amarelada do papel pardo, suporte principal de minha pintura figurativa nos últimos anos, com a cor terrosa do saibro das quadras”, explica Maxwell.

Gastronomia

Para além das quadras, há no complexo o Leblon Boulevard, um espaço de 10 mil metros quadrados reservados para a gastronomia local.

Dentre os restaurantes e bares cariocas que levarão seus cardápios para o Jockey Club estão o Lasai, do chef Rafa Costa e Silva, dono de uma estrela Michelin. Entre os intervalos dos jogos será possível pedir uma salada de quinoa, sanduíche de peixe frito, porco assado e bolo de cacau morno.

“Nossa expectativa em participar do Rio Open é enorme. Sempre queremos estar ao lado dos melhores e o Rio Open é o melhor e maior evento de tênis da América Latina. Faremos uma gastronomia que segue a nossa linha, cheia de sabor e com ingredientes locais e super frescos”, disse Costa e Silva ao site do Rio Open.

O restaurante Las Empanadas servirá os famosos salgados argentinos. Algumas das opções são o Rio Open, criado especialmente para o evento, a empanada recebe o recheio de cordeiro. Há ainda sabores de carne, carne picante, calabresa com catupiry, queijo com cebola, queijo com presunto, frango com catupiry e chocolate.

“O Rio Open é para ser aproveitado em todos os momentos e isso inclui a experiência gastronômica. Neste ano todo o espaço do Leblon Boulevard será coberto, o que permite que o torcedor curta o evento em todos os momentos”, disse Marcia Casz, diretora geral do Rio Open ao site oficial do torneio.

Pets

Na terça-feira (15), após a partida das 19h, haverá uma ação de adoção de cachorros no evento. Os pets Kadu, Flora, Lua, Felipo, Luna e Fred batizados de "CãoDulas" (cães gandulas) entrarão em quadra para pegar as bolinhas de tênis e incentivarem a adoção animal.

Promovido pela PremieRpet, para Madalena Spinazzola, diretora de Marketing Corporativo Planejamento Estratégico, os "CãoDulas" representam os milhares de cães que esperam pela adoção no Brasil. "Ao levá-los para as quadras, queremos evidenciar a importância da guarda responsável e que não importa a origem ou idade do pet, quando são amados e alimentados corretamente podem ser maravilhosos companheiros, brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos".