Rimowa lança bolsa de mão de alumínio para o dia-a-dia na cidade

Quem conhece a Rimowa dificilmente deixa de notar, mesmo de longe, alguma das icônicas malas de viagem da marca de luxo, em algum lounge de aeroporto. Agora, a grife alemã traz a identidade própria de seus produtos para uma bolsa de mão, para o dia-a-dia da cidade.

A Original Bag está sendo lançada globalmente nesta quinta-feira, 12 de setembro. Trata-se de uma bolsa de mão rígida de alumínio, mesmo material das malas de viagem das linhas Classic e Original. Como muitos produtos premium da marca, a peça é fabricada na Alemanha. Mede 26 por 18 centímetros e pode ser carregada à mão ou usada como bolsa transversal, com uma alça de couro removível.

A estrutura traz as tradicionais ranhuras das malas e as bordas arredondadas, em versões prata e preta. A peça também traz um mecanismo de botão pioneiro que facilita a abertura e o fechamento.

A ideia da marca com esse lançamento foi oferecer uma peça versátil, que transita ao longo do dia, seja em um passeio casual ou um evento formal. Tem estilo e também oferecer praticidade. A união de forma e função é cara para escolas de design alemãs, como a Bauhaus. O interior da bolsa é confeccionado em couro italiano e contempla um bolso com zíper e slots para cartões de crédito.

Compromisso com mobilidade urbana

Por que esse lançamento agora é importante? A Original Bag reforça o posicionamento da marca alemã com mobilidade urbana. Outros produtos nesse sentido foram apresentados recentemente, como as mochilas da coleção Signature, confeccionadas em um náilon próprio sustentável, flexível e resistente à água.

Faz sentido. Afinal, a maior parte das pessoas passa mais tempo em compromissos dentro de sua cidade do que em viagens propriamente ditas. Mesmo os deslocamentos mudaram depois da pandemia, com mais roteiros feitos de carro, por exemplo.

A Rimowa, que faz parte do grupo LVMH, hoje tem em linha muitas duffles e bolsas com alças para viagens curtas. As malas rígidas de cabine, da família Cabin, têm sido cada vez mais usadas em roteiros de carro.

Outro ponto deste lançamento que fala muito sobre o momento da marca é a matéria-prima empregada. A sustentabilidade é um pilar forte da Rimowa. As malas da marca têm, desde o ano passado, garantia vitalícia. O náilon usado nas mochilas vem de materiais resgatados dos oceanos. E o alumínio da Original Bag é um dos materiais mais recicláveis do mundo.

Original Bag da Rimowa: verão em prata (Rimowa/Divulgação)

Celebridades nas ruas

A campanha de lançamento da Original Bag foi dirigida pelo cineasta Jordan Hemingway com imagens capturadas por Louise e Maria Thornfeldt. A ideia foi convidar os espectadores a reimaginar o espírito de exploração através das lentes das ruas da cidade.

Os personagens são a modelo Liu Wen, o rapper Central Cee, o jornalista de moda IB Kamara e a influenciadora Larissa Hofmann em suas jornadas por uma cidade, ao longo de um dia.

Para o mercado brasileiro, a Original Bag chega ao preço de R$ 12.600, em um momento bastante especial, quando a marca inaugura sua loja no shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A inauguração está marcada para amanhã, sexta-feira 13 de setembro. Como o lançamento da bolsa é global, clientes da marca por aqui com interesse no produto já podem ser plenamente atendidos. Produto novo em loja nova.