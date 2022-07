Richard Mille lança relógio mais fino do mundo (menor que moeda de 1 real)

O Richard Mille RM UP-01 Ferrari é o novo relógio mecânico mais fino do mundo: são somente 1,75 mm de espessura – 0,2 mm menos que uma moeda de 1 real. E, assim, o acessório toma o lugar do Bulgari Octo Finissimo, apresentado há três meses, que até então detinha esse recorde. Limitado a 150 unidades, o estreante suíço será comercializado por 1,75 milhões de dólares.

Ainda não foram revelados detalhes da novidade, mas é possível notar os tradicionais parafusos ao redor da caixa que caracterizam o fabricante. E a placa de aço é escovada na vertical, o que garante efeito visual mais vertical, além de combinar com a proposta (inspirada em carros superesportivos). Também parece trazer, além do próprio mostrador, visor do sistema de turbilhão.

Assista ao vídeo de apresentação do RM UP-01 Ferrari

