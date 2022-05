Ricardo Almeida faz parceria com Le Cordon Bleu para Dia dos Namorados

Eis que a grife Ricardo Almeida firmou uma parceria especial para o Dia dos Namorados: a Le Cordon Bleu, principal escola de gastronomia do mundo. E, além de cores inspirados na pâtisserie francesa – como marrons, café e havanas –, a união das marcas rendeu um menu exclusivo de doces, que serão oferecidos junto com as compras realizadas até 9 de junho no site e 12 de junho nas lojas.

Para essa ação, os petit fours ganharam uma caixa personalizada com QR Code que, ao ser escaneado, direciona a uma masterclass da Le Cordon Bleu e que permite recriar a receita criada exclusivamente para o estilista por um chef da escola. Para a Ricardo Almeida, é uma experiência sensorial.

Mudanças de hábitos

Referência quando se trata de alfaiataria, a grife do estilista brasileiro está se reinventado (de novo) nos últimos anos. Enquanto a primeira mudança começou há exatas duas décadas, quando começou a vestir o então presidente Lula, agora, passou a criar peças mais largas e confortáveis, pensadas para diferentes corpos e também para as novas rotinas impostas pela pandemia e o home office.

Em entrevista exclusiva para CASUAL Exame, o próprio Ricardo Almeida afirmou que essas mudanças tiveram boa aceitação dos clientes – e, segundo o estilista, “quem usava justo, está experimentando; quem gostava de uma camiseta mais sequinha, mais justinha, agora está mais relax”. Além disso, ele garante que a linha Homemeeting (considerada um casual chique) surpreendeu em vendas.

