Riachuelo assina contrato com CBF para patrocinar futebol feminino

A varejista de moda Riachuelo assinou contrato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para se tornar a mais nova patrocinadora do Campeonato Brasileiro Feminino da série A-1.

Organizado e custeado pela CBF, com apoio do Fundo de Legado da Copa do Mundo FIFA 2014, o Brasileirão Feminino A-1 reúne 16 clubes em sua divisão de elite.

Neste ano, o Brasileirão Feminino A-1 entrou para a história com o uso inédito do árbitro de vídeo, o VAR. Segundo dados da FIFA, a CBF é a primeira confederação a levar a tecnologia para a disputa em competições femininas nacionais. O recurso está sendo utilizado nos jogos da semifinal e final.

O patrocínio da Riachuelo já está valendo e irá até 2023, prevendo a exibição da marca nas placas de publicidades colocadas no entorno do gramado de todos os jogos e nas redes sociais oficiais da competição. “A chegada da Riachuelo representa mais um passo no crescimento da modalidade, que é um compromisso prioritário da CBF. A adesão de um parceiro tão relevante é uma demonstração de que estamos colhendo frutos do nosso investimento na competição, com a transmissão de todas as partidas, o uso dos grandes estádios por parte dos clubes e a produção de conteúdos de qualidade e visualmente atrativos. O mercado percebe esse movimento contínuo de valorização do futebol feminino e tem mostrado disposição em se engajar nele”, disse Gilberto Ratto, Diretor de Marketing da CBF.

“É uma honra fazer parte desta história e dar mais visibilidade ao futebol feminino. Acreditamos no potencial e no desenvolvimento deste trabalho, que caminha também com os valores da Riachuelo em trazer a força feminina à tona seja em campanhas, coleções, ações ou parcerias como esta”, disse p diretor executivo de canais e marketing da Riachuelo, Elio Silva.