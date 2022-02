Revolução do Churrasco: transformando acém em picanha

O quadro semanal Revolução do Churrasco está de volta em 2022. Na estreia da nova temporada da série mais saborosa da EXAME, o repórter Daniel Salles visita o Rincon Escondido, casa especializada em Parrilla que fica na Vila Madalena, em São Paulo.

Nesse primeiro episódio da série semanal que sairá todas as quintas-feiras, às 19 horas, o mestre parrillero do Rincon Escondido, Chico Mancuso, ensina como preparar alternativas mais baratas para substituir o maior clássico dos churrascos brasileiros: a picanha, corte que nunca esteve tão caro nos açougues de todo o país. "Nós somos um local de experiências gastronômicas. Tanto a Parrilla quanto o churrasco brasileiro são feitos com brasa, os cortes também são os mesmos. A velocidade com que preparamos as carnes é a diferença: na Argentina e no Uruguai se faz uma cocção muito mais lenta", diz Mancuso.

O chef Mancuso escolheu a raquete e o acém bovino como os dois substitutos mais econômicos da picanha. "É possível fazer um churrasco super suculento e macio com esses cortes, e mais em conta do que a picanha", diz.

No vídeo, o chef prepara os cortes em bifes, temperados com flor de sal. Para acompanhar, legumes na brasa. Assista: