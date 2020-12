Revolução do Churrasco: Salumeria cura carne de porcos criados soltos

Este último episódio de 2020 da série Revolução do Churrasco chega em clima de esperança no futuro. Um dos pontos mais importantes ressaltados nos 35 programas do ano foi a nova ética em torno da produção e do consumo de proteína animal.

E, justamente na intenção de atender à crescente demanda por boa qualidade e ao interesse no bem-estar dos animais, a Salumeria Orgânica Gondwana acaba de inaugurar na zona rural de Brodowski, interior de São Paulo.

Sem crise

Contrariando a crise causada pela pandemia de covid-19 no Brasil, o casal Rafael e Ana Trajano, proprietários do famoso Laticínio Gondwana Organics, decidiu investir em porcos pretos criados soltos para produzir carne suína de alto valor biológico, sem aditivos químicos, curada no próprio local.

Porco criado solto pela Salumeria Orgânica Gondwana

Os suínos pastam e também são alimentados com soro de leite de búfala, que seria descartado como resíduo do laticínio, mas possui inúmeras vantagens nutritivas. É um projeto que une esperança na recuperação econômica para os próximos anos e consciência ambiental para as próximas gerações.

Contêiner marítimo e receita de família

Instalada bem no meio da centenária Fazenda da Serra, em um contêiner marítimo reciclado climatizado, a produção segue a técnica de cura familiar de Pietro Starvaggi, que aprendeu cada detalhe do processo com o pai na região da Sicília, na Itália. No projeto a convite dos proprietários do empreendimento, Pietro mantém o controle diário de temperatura e umidade de centenas de peças para desenvolver o mofo branco naturalmente.

Qualidade e sabor intenso

Os embutidos de salame original ou picante, a pancetta (barriga), o culatello (parte nobre do pernil), o guanciale (bochecha de porco) e o lardo (camada de gordura), por exemplo, possuem coloração vermelha intensa e mais marmoreio (gordura entremeada na carne). São produtos de excelente qualidade desde a origem e sabor incomparável, no melhor do conceito farm to table made in interior paulista.