Revolução do Churrasco: mulheres denunciam assédio e machismo no meio

Neste 31° episódio da série Revolução do Churrasco, compartilhada no portal EXAME e no IGTV da Exame Casual, o assunto é machismo e assédio.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e investir? Aprenda com a EXAME Academy

Diversas mulheres denunciaram nesta semana, marcada pelo Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher (25 de novembro), situações, no mínimo, constrangedoras no ambiente de trabalho. A convite de EXAME, assadoras profissionais relatam casos que enfrentaram em cozinhas e eventos do universo da carne.

Assista ao episódio:

O programa destaca que assédio de toda natureza e qualquer comportamento que menospreze o trabalho de uma mulher são inaceitáveis. Denunciar essas atitudes e acolher com seriedade as denúncias é fundamental para combater a cultura do machismo. É dever de chefs, empresários e colegas acolher as vítimas e buscar os órgãos especializados, que promovem investigação e apuração dos fatos. Já basta de falta de respeito!

Curtiu? Compartilhe a série com os amigos e até semana que vem!

Apoio: @lojasrenner e @Goprobr