Revolução do Churrasco: lenhas especiais defumam carnes até no forno

Neste terceiro episódio da temporada especial de churrasco americano, patrocinada por Jack Daniel’s, a série Revolução do Churrasco apresenta diversos tipos de lenha e propõe defumação de carnes em casa.

Brisket com Tennessee Mule

Convocado pela jornalista Paty Moraes Nobre, apresentadora e criadora do programa, o pitmaster Daniel Lee, proprietário do Bark’n Crust, ensina a preparar um brisket, o peito bovino defumado considerado o rei do churrasco americano.

Para harmonizar, a dica do bartender Bertone Mancini, é o refrescante drinque Tennessee Mule, que leva limão, Jack Daniel’s e espuma de gengibre.

Receita do drinque Tennessee Mule

15 ml de xarope de açúcar

30 ml de suco de limão thaiti

50 ml de Jack Daniel’s

Gelo

Espuma de gengibre com cardamomo*

Noz-moscada

Modo de preparo: misturar os ingredientes e servir em uma caneca de metal decorada com hortelã.

*Segundo Bertone, é bem fácil finalizar o drinque substituindo a espuma da receita por um preparado caseiro à base de xarope de açúcar aromatizado com o gengibre e cardamomo adicionado a água com gás. Basta misturar os ingredientes, agitar na própria garrafinha e pronto.

Lenhas para defumar

No vídeo, Renato Ramalho Filho, da Billy Joe, detalha os tipos de lenha de árvores frutíferas, seus formatos e usos mais adequados. O empresário ainda alerta sobre a utilização de qualquer madeira no processo, inclusive, descarta a lenha para lareira para essa finalidade.

De acordo com o empresário, com o produto certo, é possível defumar carnes em churrasqueiras convencionais e até mesmo no forno de casa.

E aí, curtiu? Então, não deixe de enviar suas dúvidas e sugestões.