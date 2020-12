Revolução do Churrasco: Galeto na brasa suculento e econômico na ceia

Este episódio especial de Natal da série Revolução do Churrasco desvenda o preparo do galeto “primo canto” na brasa, tradicional churrasco da serra gaúcha, no Rio Grande do Sul, que combina perfeitamente com o Natal.

O tempero, que leva cerveja e ervas frescas, deixa a ave crocante por fora e suculenta por dentro. É de comer com a mão e lamber os dedos.

A receita é do restaurante Galeto Di Paolo, em São Paulo, que tem como principal atração a sequência de galeto marinado (de 12h a 18h em geladeira) e assado na brasa, saladas, sopa de capeletti, massas, polentas e queijo empanado. É uma ceia completa e muito saborosa, além de econômica. Quem garante é Jandir Dalberto, sócio da casa, que explica tudo no vídeo a seguir.

Contrariando a crise

Contrariando as flutuantes perspectivas de mercado, a rede acaba de investir R$ 2,8 milhões na inauguração de mais uma unidade, em um shopping center da capital paulista, gerando 55 novos empregos. Fundado há 26 anos na capital gaúcha, a marca contabiliza 14 restaurantes e planeja inaugurar mais um em 2021.

