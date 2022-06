Revolução do Churrasco: como preparar picanha, chorizo e New York steak

Com 25 anos de experiência, o Varanda Grill se tornou referência no mundo do churrasco. E, em vez de apostar somente nos cortes clássicos, o empresário Sylvio Lazzarini decidiu incluir receitas vindas da Argentina e dos Estados Unidos para conquistar a clientela. E deu certo.

VEJA TAMBÉM

Para conhecer os segredos do churrasco perfeito — e as particularidades para cada corte —, o próprio Fábio Lazzarini, filho do restaurateur e expert no assunto, assumiu o comando da grelha. Conheça as técnicas que deram fama à steakhouse (que tem três unidades em São Paulo).

Assista aos segredos do Varanda Grill para o Revolução do Churrasco

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.