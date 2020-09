Revolução do Churrasco: como preparar frutos do mar como camarão na brasa

View this post on Instagram

Um surpreendente churrasco de frutos do mar é o tema do 20º episódio da série Revolução do Churrasco, criada e apresentada pela jornalista @patymoraesnobre. Helbert Moura, sous chef executivo do @sofiteljequitimar, com 18 anos de expertise em preparos de frutos do mar na brasa, desvenda os segredos dessa técnica até para amadores. E ainda tem dicas de Carlos Sund, da @urbanwines, para harmonizar tudo com vinhos. Curtiu? Então deixe seu comentário e compartilhe a série com os amigos. Até semana que vem!