Revolução do Churrasco: Carnes na brasa e degustação de vinho sem custo

Neste 34º episódio da série Revolução do Churrasco invadimos o recém-reaberto hotel Pullman Vila Olímpia, em São Paulo. Isso porque, além do serviço de hospedagem, o local abriga um dos melhores restaurantes especializados em preparos na brasa do Brasil, o Hub.

No menu, elaborado pelo chef Willian Carvalho, tem muitas novidades e carnes como tomahawk, polvo com pancetta, porco preto (animal criado solto, com alimentação natural), camarões, peixes, acompanhamentos e até sobremesas. E tudo é tudo feito na Josper a carvão do restaurante.

Veja o vídeo:

Vale a pena experimentar também a panqueca de carvão ativado (acompanha calda de blueberry e sorvete de jabuticaba). Segundo o chef, o produto é desintoxicante e auxilia na absorção da gordura da carne.

A incrível máquina de vinho

Para completar a experiência, o maitre Pedro Costa indica os vinhos da Enomatic, uma máquina que permite que o cliente sirva a própria taça. Exclusivamente no hotel, é possível degustar sem custo 10ml de cada vinho antes de escolher o rótulo ideal para o jantar.

Estada segura

“Se a pessoa quiser ainda continuar após o jantar, subir, aproveitar a estadia e, depois, tomar o café da manhã do nosso restaurante, vai ter uma experiência maravilhosa também”, indica o chef.

Todas as operações do hotel, seja hospedagem ou alimentação, seguem as diretrizes internacionais do selo Allsafe, criado em parceria com a Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeções e certificação. Já na entrada, um funcionário mede a temperatura do hóspede e, no quarto, tudo está limpo e embalado individualmente para o uso, inclusive, as gulodices do frigobar. O uso do álcool em gel, à disposição em todos os ambientes, e de luvas plásticas para o serviço do café da manhã, são mais exemplos de segurança