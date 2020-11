Revolução do Churrasco: aprenda técnica de defumação na cozinha de casa

Neste 29º episódio da série Revolução do Churrasco, invadimos a cozinha do Térèze (instagram.com/restaurante.tereze), no Rio de Janeiro, para revelar os preparos surpreendentes do chef Pedro Franco (instagram.com/chefpedrofranco).

Com indicações para obter estrela do Guia Michelin de gastronomia, o restaurante fica nas dependências do hotel boutique Santa Teresa MGallery (instagram.com/santateresamgallery), no boêmio e charmoso bairro carioca que dá nome ao local. Por isso, além dos preparos com sabores e aromas de churrasco, o programa é permeado por takes dos ambientes em meio à Mata Atlântica e da vista deslumbrante do hotel.

Defumação na cozinha

Fã de fogo e brasa, o chef (ex-Fasano) recriou o aroma de defumação para a maionese do prato de Polvo com uma técnica simples, porém poderosa, que utiliza carvão aceso diretamente na boca do fogão. A cada garfada, os sentidos são invadidos pelo clima do churrasco de forma sofisticada e realmente inesquecível.

Assista ao episódio:

Enganar o visual também é outra técnica de Franco (“roubada do colega e chef Luca Gozzani, do Fasano”). No prato de Stracotto bovino (clássico italiano de carne cozida lentamente com caldo temperado), o cozinheiro modela o peito bovino desfiado em formato de cubos e frita, o que dá a impressão de que se trata de um corte inteiro de carne. Uma saída incomparável para a obtenção de um preparo saboroso, macio e suculento por dentro e muito crocante por fora com o ingrediente rígido do dianteiro bovino. E tem muito mais no novo menu, inclusive opções para os clientes veganos, como Moqueca de caju, e sobremesas deliciosas, como a desconstruída Pavlova, com frutas amarelas e sorbet ácido.

Conforto e segurança

Por se tratar de um espaço da rede internacional Accor, todas as áreas comuns seguem rígidos protocolos de higiene e distanciamento social. “Além de estarmos adotando as diretrizes internacionais do selo Allsafe, criado em parceria com a Bureau Veritas, líder mundial em testes, inspeções e certificação”, destaca o gerente geral Guilherme Mendes. Por isso, hospedar-se no Santa Teresa Hotel RJ – MGallery (único cinco estrelas da região) e aproveitar o restaurante Térèze são opções que aliam conforto e segurança nessa época de pandemia.

Vale ressaltar que decoração e arquitetura se inspiram nas áureas épocas do café e do cacau. As suítes oferecem ambientes calmos e relaxantes, com design tropical nas luzes ou nos materiais naturais e brutos, como madeira, algodão cru e linho natural.

