Réveillon: 4 champagnes para brindar a chegada de 2022

Nenhuma outra bebida combina tão bem com um feriado como o champagne combina com o Ano Novo. Ideal para brindar novos ciclos, o vinho de borbulhas é indispensável nas festas de réveillon, que esse ano devem voltar a permitir pequenas reuniões entre amigos e familiares com a melhora da pandemia.

À pedido da EXAME, Philippe de Nicolay Rothschild, fundador do e-commerce Edega, indica 4 champagnes para brindar a chegada de 2022. Na cesta ideal do único representante no Brasil de uma das mais tradicionais produtoras de vinhos do mundo, a vinícola Château Lafite Rothschild, os tipos Extra Brut, Brut e Blanc de Blancs são perfeitos para acompanhar cada momento do jantar.

"Minha primeira indicação é o champagne Barons de Rothschild Extra Brut, que é o champagne mais seco que existe, com um grau de açúcar residual muito baixo. Ele é perfeito para acompanhar entradas como canapés", diz Philippe de Nicolay Rothschild. "Para o primeiro prato, sugiro o Barons de Rothschild Brut. Uma mistura das uvas Pinot Noir e Chardonnay. Já para fim do jantar, recomendo o Barons de Rothschild Blanc de Blancs 100% Chardonnay, uma uva imperial da região de Champagne. Se você quiser algo ainda mais especial, o Barons de Rothschild Blanc de Blancs 2006, uma safra raríssima, é a opção ideal", afirma.

Os associados do Clube de vinhos da Edega ganham até 25% de desconto nos rótulos e podem reverter 100% do preço mensal da assinatura créditos para a compra de produtos.

Em parceria com a EXAME, a Edega também oferece descontos exclusivos aos leitores, mesmo para os não associados ao clube da marca. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Confira a seleção de champagnes de Philippe de Nicolay Rothschild:

Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs 2006

O champagne Blanc de Blancs 2006 é a primeira safra dos champagnes Barons de Rothschild. Ele destaca perfeitamente a elegância, a complexidade aromática e o potencial de guarda de um grande champagne. Após admirar a sua densa perlage de marfim, as primeiras impressões são de delicadeza e persistência com aromas de peras e frutas secas. O ataque desse champagne é marcado por notas minerais, cítricas e de pêssego. Ele impressiona pela densidade antes de terminar num longo final fresco com deliciosas notas de brioche. Um champagne é muito especial, com produção limitada de 4.000 garrafas e apenas 400 disponíveis no Brasil. As iguarias mais sofisticadas são ideais para acompanhar este Champagne, como os peixes mais delicados cozidos no vapor, carpaccio de vieira com caviar ou uma ave com creme de trufas brancas. Outro exemplo é uma sobremesa delicada e requintada. Preço: R$ 1900,00 na edega.com.br.