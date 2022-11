Retrospectiva Spotify: saiba como descobrir suas músicas mais ouvidas de 2022

A partir de hoje (30), os usuários elegíveis também podem acessar sua experiência personalizada da Retrospectiva Spotify 2022 exclusivamente no aplicativo móvel Spotify (iOS e Android) no hub Retrospectiva 2022. Vale certificar de que o aplicativo Spotify esteja atualizado para a versão mais recente para acessar.

No aplicativo, basta clicar no banner da campanha que a retrospectiva aparecerá.

Os usuários têm acesso aos seus recursos favoritos da Retrospectiva, além de uma lista de novas maneiras de descobrir e celebrar o ano ouvindo.

O Spotify apresenta novidades como novas histórias de dados para expressar o ano em áudio: além dos principais artistas, gêneros, músicas, podcasts e minutos ouvidos, Sua Personalidade Sonora é um novo recurso que não apenas informa sobre a música que você escuta, mas também sobre o seu gosto musical.

Os fãs podem descobrir qual dos 16 tipos diferentes de personalidade sonora criada pelo Spotify eles possuem, com base em suas tendências de 2022.

Além disso, Seu Dia em Áudio é uma história interativa que mostra como o gosto musical do usuário evolui ao longo do dia. Confira o blog For the Record do Spotify para saber mais.

O recurso mensagens de artistas foi um sucesso em 2021, com mensagens de mais de 100 artistas. E este ano, o Spotify expandiu, incluindo mensagens de mais de 40.000 artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, J Balvin, Måneskin.

Os fãs qualificados receberão um feed de vídeo personalizado com mensagens de agradecimento de alguns de seus principais artistas em 2022, com cada vídeo seguido pela música mais ouvida desse artista este ano.

Os usuários também podem desbloquear uma lente personalizada do Snapchat que reflete a Personalidade Auditiva e desfrutar de outfits especiais com o tema da Retrospectiva para Bitmojis em qualquer lugar em que estejam disponíveis, bem como GIFs personalizados com o tema em todos os parceiros GIPHY.

Como parte da parceria inédita entre o Spotify e o FC Barcelona, ​​os fãs também podem encontrar vídeos da Retrospectiva 2022 de alguns de seus jogadores favoritos, incluindo Robert Lewandowski, Alexia Putellas, Pedri e Ansu Fati.

