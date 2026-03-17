Retrato de família: o novo livro de Mark Suzak é um relato de cachorros

Markus Zusak já provou, em escala global, que sabe como extrair beleza da dor. Se em seu best-seller mais famoso, A Menina que Roubava Livros, a morte era a narradora, em Três Cães Selvagens (e a Verdade) quem dita o ritmo são três forças da natureza que não pedem licença para entrar: Reuben, Archer e Frosty, cachorros que acompanharam a vida do autor por vários e vários anos. Ao abrir as portas de seu lar para esses animais — que estão mais para lobos indomáveis do que para cães domésticos —, Zusak nos convida a assistir ao desmonte da própria sanidade e, curiosamente, à reconstrução de sua ideia de família.

A obra é um inventário de falhas humanas. Reuben é a figura lupina; Archer, a beleza destrutiva; e Frosty fica com o retrato do rancor sorridente. Juntos, eles formam o epicentro de uma narrativa em que acontecem visitas da polícia, idas emergenciais ao veterinário e constrangimentos públicos.

O trunfo aqui é a prosa. Zusak mantém uma escrita quase lírica, em que consegue transformar uma briga de parque em um evento de proporções épicas. E usa as derrotas caóticas para falar sobre algo muito mais profundo: a necessidade humana de desordem. Em uma vida milimetricamente planejada, cães selvagens são os únicos capazes de nos devolver à nossa verdade visceral.