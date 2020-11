Retorno das papetes? Rider lança sandálias confortáveis de ficar em casa

Não é de hoje que as papetes disputam com as pochetes o lugar de item mais controverso da moda e dos consumidores. De um lado, existem os que amam o calçado de tiras grossas e confortáveis que dá ao pé uma estabilidade ímpar; do outro, há os que acreditam que as papetes são o túmulo do bom senso estético.

Entre o 8 e o 80, a marca de calçados Rider está lançando no próximo sábado 21 uma coleção de sandálias com tiras grossas que promete aliar conforto e estética na mesma peça.

Os modelos Rider Comfy se adaptam ao formato dos pés e garantem ao usuário conforto a cada passo. A ideia do calçado que lembra papetes esteticamente mais elaboradas é ser usado dentro de casa.

Composta por 6 modelos exclusivos, a coleção Rider COMFY estará disponível em cores neutras e tecidos que propagam aconchego, como moletom, camurça e atoalhado. As sandálias Comfort Wear estarão disponíveis no e-commerce da Rider e nas lojas parcerias Guadalupe Store e Your ID.

A coleção foi criada com o propósito de acompanhar os últimos movimentos do Streetwear e visa o público que acompanha os lançamentos da moda de rua e do universo Sneaker. “Todo o conceito da coleção foi inspirado no atual cenário, onde passamos mais tempo em casa, valorizando ainda mais o conforto na maneira de se vestir”, diz Alexandre Reis, gerente de Marca da Rider

As sandálias Rider Comfy sairão a partir de 149,90 reais.