Da Itália ao Japão: 12 restaurantes para o domingo de Páscoa

Para a Páscoa deste ano, Casual Exame selecionou doze restaurantes com diversas opções de menu. Dentre as opções, há restaurantes peruanos, japoneses, italianos e portugueses, com pratos tradicionais feitos com bacalhau, e fusões de culinárias, como a lasanha de bacalhau do restaurante Bosco.

La Peruana

De 12 a 17 de abril, a chef Marisabel Woodman oferece um prato típico do norte do Peru, onde nasceu, e que traz recordações das comemorações de Páscoa. O sudadito de pescado leva peixe cambucu e mexilhão cozidos no próprio molho, com cerveja preta, ají amarillo, cebola, tomate, coentro e pimentas. Acompanhado de mandioca amassada, pele de peixe crocante e uma porção de arroz (120 reais).

Serviço: Alameda Campinas, 1357. (11) 5990-0623.

Fasano

O chef Luca Gozzani, preparou opções à la carte de entrada, prato principal e sobremesa. Como entrada, a sugestão fica com o bacalhau cremoso com polenta taragna e camarão crocante (140 reais); como prato principal, duas opções: o agnolotti de coelho ao molho picante de tomate e cogumelo com pecorino (146 reais) e o carré de cordeiro com fregola e cogumelo (249 reais). Para fechar a experiência, o chef criou o ovo de Páscoa recheado com mousse de chocolate, calda de chocolate e pailleté feuilletine (58 reais).

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista. (11) 3896-4000.

Parigi

Para a data o restaurante preparou a entrada de carpaccio de polvo ao molho de limão, tomate e ervas (92 reais). O prato principal eleito é o lombo de bacalhau finalizado em forno a carvão com molho de ervas, batata e alho-poró confitado (237 reais). Para encerrar o domingo de Páscoa, a sugestão é o petit gateau de amêndoas com chocolate branco e recheio de limão (48 reais).

Serviço: Rua Amauri, 275 , Itaim-Bibi. (11) 3167-1575

NOU Restaurante

Assinado pelo chef Amilcar Azevedo, o prato de Páscoa (sexta, sábado e domingo) será atum selado, servido com arroz negro e finalizado com avocado e pico de galo (89 reais). O menu será servido nas três unidades do NOU. No domingo de Páscoa, exclusivamente, crianças ganham um bolo de cenoura com cobertura de chocolate.

Serviço: Rua Armando Penteado, 12 Higienópolis | Rua Ferreira de Araújo, 419 e Rua dos Pinheiros, 274 Pinheiros. De segunda a domingo das 12h às 23h

Bosco

Nesta Páscoa, o bacalhau, ingrediente tradicionalmente português, encontra a Itália com a Lasagne al baccala' alla vicentina (65 reais), com lascas de bacalhau, molho bechamel, tomate confitado e grana padano.

Apesar do bacalhau estar no imaginário popular como um ingrediente de Portugal, os pratos com o peixe salgado são comuns na região de Vicenza, no nordeste da Itália, por isso, o alla vicentina.

Serviço: Rua João Moura, 976, Pinheiros. Prato disponível apenas no domingo (17) das 12h às 17h.

Terraço Itália

O chef Pasquale Mancini reúne novas receitas para celebrar a Páscoa nos salões do tradicional restaurante, no domingo (17), das 12h às 16h. O menu, que inclui entrada, prato principal e sobremesa (285 reais). De entrada, opções de salada de frutos do mar ao perfume cítrico, terrine de cabra com aspargos e nozes ou vitelo tonné com rúcula. Dentre os pratos principais, mezzaluna de burrata com molho de tomate fresco, bacalhau com nata e batata rústica e espinafre sautée, ou medalhão com funghi porcini e risoto de açafrão. Já as sobremesas incluem cocada cremosa, semifreddo de chocolate e gelato de natas e amarena.

Serviço: Av. Ipiranga, 344, 41° andar. Reservas (11) 2189-2929.

Ícone Asiático

Com menu assinado pelos chefs Roberto Satoru e Alexandre Oritogoso, o restaurante asiático também tem opções para a Páscoa. Na sexta-feira terá o menu Omakasê, são até 6 etapas de pratos, com peixes e frutos do mar, e inclui sobremesa do dia e uma dose de saque (210 reais). Já no domingo de Páscoa, o Omakasê terá pratos com bacalhau e cordeiro. (210 reais). É necessário fazer a reserva.

Serviço: Rua Fidalga, 79 Pinheiros. (11) 2667-6217

Me Vá

O restaurante que evoca a culinária espanhola no baixo Pinheiros terá para a ocasião arroz de bacalhau assado à lenha com tomate, cebola, alho, manjericão, azeite e finalizado com ovo pochê (82 reais). O prato estará disponível de sexta a domingo.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 285 Pinheiros. (11) 3816-0588

Osteria Nonna Rosa

Localizado nos Jardins o restaurante italiano comandado pelo chef Carlos Leiva terá como sugestão um lombo de bacalhau assado lentamente em azeite de ervas, servido com fregola cozida em leite aromático de alho confit e limão siciliano; finalizado com azeitonas gaeta e crocante de pão de miga (85 reais).

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 Jardins. (11) 2369-5542

By Koji

O restaurante japonês apresenta um menu especial para os dias 15, 16 e 17 de abril. O menu inclui sushis servidos em duplas, como de Vieiras, de carne, salmão maçaricado, carapau, robalo e os clássicos atum e pargo. Para a sobremesa, a sugestão são Choux Cream no sabor de chocolate (260 reais para duas pessoas).

Serviço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 Portão 4, Morumbi. WhatsApp (11) 93034-5454

Santo Grão

Fabio Vieira, chef do Santo Grão, desenvolveu um prato para a Páscoa com a variedade Gadus Morhua. O bacalhau é servido em pétalas, com Picada Catalã, à base de salsinha e nozes torradas, e acompanha musseline de batata com manteiga de bacalhau e grãos de bico crocantes (115 reais).

Serviço: Rua Oscar Freire, 413. (11) 3062-9294. Rua Jeronimo da Veiga, 179. (11) 3071-1769.

Tartuferia San Paolo

O restaurante especializado em trufas apresenta o menu de Páscoa que será servido durante almoço e jantar. De entrada a sugestão é o Carpaccio di Capesante (79 reais), feito com lâminas de vieiras canadenses com tomate concassé, caviar de balsâmico, brotos e flores, finalizadas com molho de limão tartufato, acompanha torradas. Já entre os principais estão o Gamberi e Fregola (126 reais), feito com camarões flambados acompanhados de frégola sarda em molho bisque tartufato e farofinha de ervas, e o pesce tartuferia (84 reais), filé de saint peter acompanha creme de abóbora cabotiá, salteados de pak choi, apargos e shitake, finalizado com molho de ostras tartufato e amêndoas laminadas. De sobremesa as sugestões são a panacotta e frutta gialla (29 reais), com creme de coco e cardamomo servido com coulis de frutas amarelas, finalizada com mirtilos e flores silvestres.

Todas as opções podem ser acompanhadas de Trufas Negras Estivo (17 reais o grama).

Serviço: Rua Oscar Freire, 155. Reservas: (11) 93202-2662. Morumbi Shopping, Av. Roque Petroni Júnior, 1089. Reservas: (11) 97108-7051

