33 restaurantes em SP para almoçar no dia dos pais

Massa, carne ou asiático: qual o estilo de gastronomia preferido do seu pai? Para comemorar o dia dos pais, celebrado no domingo 13 de agosto, EXAME fez uma seleção com 30 restaurantes para agradar quase todos os paladares. Parte das casas oferece cardápios exclusivos para a data, com sugestões do chef, ou mimos. Outras recomendam os pratos clássicos do menu, para aquele pai que adora repetir o sabor que mais gosta.

Grupo Fasano

Bistrot Parigi

O Bistrot Parigi, localizado na cobertura do Shopping Cidade Jardim e com vista privilegiada da cidade, é o primeiro bistrô francês da marca Fasano. Apenas no dia dos pais, a chef Vanessa Silva irá preparar o clássico filé Wellington (R$ 260). O menu à la carte também ficará à disposição dos clientes.

Serviço

Endereço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim

Telefone: (11) 3198 9440

Horário: De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19às 23h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à meia-noite.

Cartões de crédito e débito: Todos.

Gero Itaim

No novo restaurante italiano Gero, instalado no Hotel Fasano São Paulo Itaim, um menu dividido em três tempos foi cuidadosamente desenvolvido pelo chef Lomanto Oliveira. A experiência gastronômica começa pelo crema di funghi (R$ 109) ou creme de cogumelos. Em seguida, o prato principal sugerido é o brasato di spalla di agnello (R$ 185), uma paleta de cordeiro assada no próprio molho e acompanhada da massa trenette com açafrão.

Serviço

Endereço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - Itaim Bibi

Telefone: (11) 3513- 7480

Horário: De segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h a 00h. Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 19h à 1h. Domingo das 12h às 22h

Cartões de crédito e débito: Todos.

Rosewood São Paulo

O Rosewood São Paulo vai oferecer um almoço especial no domingo, dia 13. O menu exclusivo será servido nos restaurantes Le Jardin, o grand café do hotel, e Blaise. O cardápio foi idealizado pelo chef Felipe Rodrigues, que o dividiu em quatro seções. Para petiscar, uma mesa de queijos brasileiros e charcuterie artesanal, onde os clientes poderão se servir à vontade. De entradas frias, a sequência é de burrata com prosciutto di Parma; snack de salmão com emulsão de trufas; carne cruda com zest de limão siciliano, pinólis e rúcula selvagem; mais ovos Florentine com molho hollandaise, beurre noisette e avelãs.

Os pratos principais seguem com o beef Wellington com purê de batata e molho roti trufado; camarão provençal com tomates confitados e arroz caldoso; além da lasanha de cordeiro gratinada com fonduta de parmesão. Na ala de sobremesas, a chef patissier Saiko Izawa preparou quatro receitas: fondant au chocolate com sorvete de baunilha; parfait de frutas vermelhas com sorvete de leite e sorbet de morango; pudim de leite com chantilly; e torta de nozes. Bebidas não alcoólicas estão inclusas. O almoço custa R$550, mais taxa de serviço. Crianças entre 3 e 12 anos podem escolher as opções do menu kids à la carte.

Serviço

Rua Padre João Manoel, 755 - conj. 91 – Jardins

Telefone: (11) 3797-0500

Email: saopaulo@rosewoodhotels.com

Funcionamento no domingo dia dos pais: das 12h30 às 16h30

Carlota

Clássico paulistano, o Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco localizado em Higienópolis, oferece um almoço especial para o dia dos pais. As famílias podem optar pelo menu tradicional da casa ou se deliciar com as novidades criadas para a ocasião, como a Duplinha de Tarteletes (R$56, uma de cogumelos e outra de polvo confit e salsa verde) e as Lamb Chops (R$135, costeletas de cordeiro, béarnaise com hortelã chiffonade, pilaf de zucchini, açafrão e dill). Para a sobremesa, a sugestão é o Nosso Pomar Mediterrâneo (R$39, cheesecake de queijo feta, kadaif e mel, figos, damascos e amêndoas).

Serviço

Rua Sergipe, 753 – Higienópolis

Telefone: (11) 3661-8670 / Whatsapp (11) 98225-6030

Funcionamento: no domingo dia dos pais: das 12h às 17h

Botanikafé

Especialmente no domingo, tanto no almoço quanto no jantar, as quatro unidades estarão com um combo exclusivo. A sugestão oferece qualquer item da seção “para compartilhar” mais duas bebidas alcoólicas entre opções de drinques e vinhos em taça pelo valor de R$ 90. Entre os destaques está o crudo de atum, servido com pasta de avocado, picles de cebola, óleo de jalapeño e gengibre, gelatina de dashi e molho especial. Tem também tempurá de flor de abobrinha, recheado com creme de queijos taleggio e minas frescal, salada de repolho refrescante e parmigiano reggiano.

Serviço

Jardins - Al. Lorena, 1765

Telefone: (11) 3064-6570

Horários: domingo a quarta-feira das 8h às 23h; quinta a sábado: das 8h à meia-noite

Pinheiros - Rua Padre Garcia Velho, 56

Telefone: (11) 3360-8919 | (11) 96628-1729

Horários: segunda a quinta-feira das 8h às 23h; sexta-feira e sábado das 8h até 00h30; domingo das 8h às 22h

Butantã - Av. Magalhães de Castro, 286

Telefone: (11) 93431-5660

Horários: segunda a sexta-feira das 8h às 22h; sábado, domingo e feriados das 8h às 20h

Barra Funda - Avenida Nicolas Boer, 120

Telefone: (11) 96494-2423

Horário: todos os dias da semana, inclusive feriados, das 8h às 22h

Aim

O Aima promove um menu especial para o dia dos pais. A seleção para duas pessoas traz pratos autorais do restaurante e fica disponível do dia 06 a 13 de agosto, no almoço e jantar, por R$625. No menu, como prato principal, está sashimi que podem ser nas versões atum, salmão ou de robalo. Para harmonizar, uma carta com cocktails exclusivos pensados em parceria com a Pernod Ricard.

Serviço

Shopping Iguatemi. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2232

Telefone: (11) 4380-5900

Horário: segunda-feira – 12h as 15h30; 19h às 23h; terça-feira – 12h as 15h30; 19h às 23h; quarta-feira – 12h às 23h; quinta-feira – 12h às 23h; sexta-feira- 12h à meia-noite; sábado – 12h à meia-noite; domingo – 12h às 23h.

Adega Santiago

Durante o mês de agosto, todas as unidades da rede vão oferecer dois rótulos a preços especiais para serem compartilhados com toda a família. São eles: Crianza (100% Tempranillo) e Edición Limitada (100% Tempranillo) que podem ser adquiridos por R$395 (o combo com ambas as garrafas).

Como sugestões de pratos para serem harmonizados, arroz de rabada (R$112) e bacalhau à romaneira (assado no forno, acompanhado de farofa de couve e castanhas portuguesas, por R$188). As reservas podem ser feitas por e-mail (contato@adegasantiago.com.br).

Serviço

Rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jd. Paulistano. Tel: (11) 3081-5211

Shopping Cidade Jardim – 4º piso. Tel: (11) 3758-4446 e (11)3758-2441

Rua Dr. Melo Alves, 728- Jardins. Tel: (11) 3061-3323

Adega Santiago Asador

A Adega Santiago Asador oferece um menu especial, disponível entre os dias 7 e 13 de agosto: dupla de ostras gratinadas, confit de pato com purê de batata e redução de vinho do Porto e abacaxi grelhado com queijo feta e raspas de limão (R$168).

Serviço

Shops Jardins – Rua Haddock Lobo, 1626 – 3º piso.

Telefone: (11) 3198-8258

Taberna 474

Para a data, a Taberna 474 apresenta um prato especial que estará disponível entre os dias 7 e 13 de agosto: o platô da terra (R$182) composto por jamón serano, queijo manchego, chistorra, pastel de pato, croquete de carne e chouriço, além de amêndoas e azeitonas temperadas.

Serviço

Rua Maria Carolina, 474.

Telefone: (11) 3062-7098.

Horário: Seg.12h às 15h e 19h às 23h. Terça à Quinta. 12h às 15h e 19h às 23h30. Sexta e sábado: 12h às 00h. Domingo: 12h às 19h.

Locale Trattoria

A Locale Trattoria oferece a receita tradicional inglesa, bife Wellington como prato especial. Readaptada pelo chef Igor Witer, a versão recebeu o nome de Filetto alla Wellignton, e leva filé mignon assado envolto em massa folhada e recheado com patê de cogumelos, sálvia e presunto cru. Acompanha risoto de queijo brie por R$ 120.

Serviço

Rua Manuel Guedes, 369, Itaim Bibi

Telefone: (11) 3071-0482

Horário: segunda a quinta: 12h às 15h e 19h à meia-noite. Sexta e sábado: 12h à meia-noite. Domingo: 12h às 18h

Veridiana Pizzaria

Quem for comemorar o dia dos pais na tradicional “pizza de domingo”, as três casas da Veridiana Pizzaria vão receber os homenageados com um grande brinde. Os pais podem escolher entre as três opções de negroni, da carta de drinks. Pode ser o tradicional (com gin, vermouth Rosso e Campari) o Bianco (com gin, Carpano Bianco, Jerez e Lilet) ou o Negroni da Guarda: envelhecido em barril de carvalho francês e exclusivo da casa. Entre as opções de pizza vale escolher a Do Nonno, com tomates assados na brasa com alcaparras, alho e especiarias sobre mozarela e molho de tomate fresco e rúcula opcional (pequena R$ 72 / grande R$ 116).

Serviço

Endereços: Veridiana Higienópolis – Rua Dona Veridiana, 661 / Veridiana Perdizes - Rua Turiassu, 98 / Veridiana Jardins - Rua José Maria Lisboa, 493

Telefone (11) 3801-9000

Horários (incluindo feriado): quinta a domingo: 18h à meia-noite. Sextas e sábados: 18h até 01h

Mezza Luna

O restaurante Mezza Luna, nos Jardins, apresenta um menu exclusivo para o dia dos pais, assinado pelo chef, Gabriel Santos. Abrindo a celebração, o antipasto, com vieiras frescas laminadas com azeite, páprica e limão siciliano (R$69). Para o prato principal são sugeridas duas opções: camarões grelhados ao molho de ervas com arroz cremoso, (R$ 129) e a paleta de cordeiro assada e servida com batatas e brócolis (R$ 109).

Serviço

Rua padre João Manoel, 1105

Telefone: (11) 3082- 1662

Horário: almoço de segunda a sexta das 12h às 16h. Sábado das 12 à meia-noite. Jantar de segunda a quinta-feira das 19h às 23h. Sexta e sábado das 19h à meia-noite. Domingo somente almoço: das 12h às 18h

Nica Café

O Nica Café oferece cortesia do brunch para os pais que forem acompanhados dos filhos. O preço permanece o mesmo: R$ 150. Na data, a tradicional refeição ganha ares de festa com uma variedade de frios e quentes como o croque monsieur, além de ovos em vários preparos, frutas, toasts, e pratos surpresas. Os itens são apresentados em sistema de buffet no rooftop do espaço, com vista para os Jardins.

Serviço

Alameda Lorena, 1784 - Jardim Paulista

Telefone: Reservas / (11) 3898-3860

Horário de funcionamento (incluindo feriados): terça a sábado: das 8h às 20h. Domingo e segunda: das 8h às 19h. Brunch aos sábados e domingos: 10h às 14h

Mozzafiato Osteria

O restaurante que ocupa o andar superior da loja de vinhos Grand Cru, oferece as receitas originais de tradicionais pratos italianos. Para o dia dos pais criou um cardápio fixo com degustação. De entrada, bruscheta de pera com presunto cru e pera com gorgonzola e mel. De prato principal, são servidos risoto milanese com ragu de ossobuco, gnocchi a bolognese e tagliatelle gamberetti spinaci. Fechando, Brownie de chocolate na sobremesa. O cardápio degustação custa R$ 250.

Serviço

Rua Diogo Jácome, 361 – Vila Nova Conceição

Telefone: (11) 3044-6150

Horário: terça a quinta das 12h às 15h/19h às 23h. Sexta das 12h às 15h / 19h à meia noite. Sáb 12h à meia-noite. Dom 12h às 17h

Pé de Manga

O bar e restaurante Pé de Manga oferece no dia dos pais um menu especial por R$ 130. A entrada é uma salada da casa criada para a data composta por verdes variados, tomate cereja, cubos de ricota, ovo de codorna, chips de presunto de Parma, crostini de milho e finalizada com molho de mostarda e tangerina. O prato principal é um linguado grelhado aromatizado com ervas e acompanhado de cassoulet com frutos do mar. Finalizando, a sobremesa é um mousse de chocolate com conhaque com sorvete de maracujá, renda de chocolate e calda de maracujá.

Serviço

Rua Arapiraca, 152 – Vila Madalena

Telefone: (11) 3032-6068 / 3815-6461.

Horário: segunda-feira a sábado, das 12h à 1h e domingo, das 12h às 22h

Papaya Café

O gastrobar papaya café presenteia os homenageados com uma taça de vinho durante o almoço e jantar. Os pais que pedirem um dos três pratos de carne selecionados, ganham uma taça de vinho tinto foodkiller. As sugestões são: bife de chourizo angus, purê de mandioquinha, alho confit e chimichurri (R$ 87,00); denver angus grelhado com risoto cremoso de parmesão e rúcula precose no azeite cítrico, chimichurri e alho confit (R$ 89); e o medalhão de filé mignon com alho confit e chimichurri on top, camarão grelhado, batata au gratin e chantily de mostarda R$ 87.

Serviço

Rua Pedroso Alvarenga, 1051 – Itaim bibi

Telefone: (11) 3168-1667 / (11) 93962-8160

Horário de funcionamento (incluindo feriados): domingo e segunda de 12h à meia-noite. Terça a sábado 12h à 1h

Loup

Para celebrar a data, o chef Dorival Ribas preparou um menu exclusivo com uma opção de prato principal e uma sobremesa, vendidos à la carte na unidade do Itaim Bibi. No cardápio exclusivo estão a costela assada na cerveja preta com bastatas rústicas e vegetais (R$ 136) e o tiramissù (R$ 39). A opção estará disponível durante almoço.

Serviço

Rua Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano

Telefone: (11) 3078-1089 | 3078-0484

Horário: segunda a sexta (12h às 15h/19h às 23h/ sexta até as 24h), sábado (13h às 16h /19h à meia-noite) e domingo (12h às16h30)

Dhomus

O chef ítalo-brasileiro Carlos Vesentini apresenta um prato exclusivo inspirado na combinação gastronômica Surf & Turf (mar e terra), com a barriga de porco com tentáculos de polvo e purê de batata (R$ 98). A casa é inspirada nos restaurantes de Mykonos, na Grécia. A decoração apresenta parede de pedras, lustres suspensos feitos com cestos de palha e lambris de madeira rústica.

Serviço

Rua Amauri, 27 - São Paulo

Telefone: WhatsApp (11) 93903-9443

Horário: terça a quinta: 12h às 16h e 19h às 23h. Sexta e sábado: 12h à meia-noite. Domingo: 12h às 18h

Luce

O restaurante italiano Luce presenteia os pais com um mimo na compra de uma bistecca ala fiorentina (bisteca bovina preparada ao modo toscano, acompanhado de batatas e manteiga de ervas -- R$ 319 e serve 2 pessoas) em seus dois endereços em São Paulo: Jardins e Pátio Higienópolis. Os pais ganham uma taça de vinho da casa ou um drinque (Gin Tônica, Caipirinha ou Aperol) para brindar a data.

Serviço

Luce Jardins -- Rua Oscar Freire 45.

Telefone: (11) 99457-4554

Horário: domingo a quinta: 12h às 23h0. sexta e sábado ate meia-noite

Luce Pátio Higienópolis -- Avenida Higienópolis 618.

Telefone: (11) 91476-4545

Horário: todos os dias das 12h às 23h

La Serena

O restaurante com conceito inspirado no sul da Itália, localizado no shopping JK Iguatemi, apresenta uma sugestão para a data. Será servido o Filetto di Manzo (R$190 - mignon black angus e fonduta de parmesão, acompanhando de risoto de funghi). Como opção para harmonizar, um cocktail exclusivo em parceria com a Pernod Ricard, o Insieme: Chivas, Ramazzotti, Suco de Laranja e Limão Siciliano.

Serviço

Shopping JK Iguatemi: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Olímpia

Telefone: (11) 3152-6204/ 3152-6205

Horário: segunda a quarta: 12h às 15h30/ 19h às 23h. Quinta a domingo: 12h às 23h

Rancho Português

O restaurante presenteia todos os pais com uma entrada, na compra do leitão assado à moda da Bairrada (R$260, para duas pessoas), um dos pratos regionais mais conhecidos e apreciados em Portugal. Degustado quente, morno ou frio, acompanhado de salada da Bairrada, laranja fatiada e batatas fritas em rodelas. Harmonização clássica com espumante tinto, branco extra-seco ou bruto. A ação estará disponível apenas no almoço de domingo, dia 13, no salão na Vila Olímpia.

Serviço

Avenida Dos Bandeirantes, 105 - Vila Olímpia

Telefone: (11) 2639-2077

Horário: segunda a sábado das 12h às 23h. Domingo: 12h às 18h

Atto

Para comemorar a data, o Atto presenteia os pais com uma taça de vinho tinto da casa ou um gin tônica. Se preferir o drink, é possível escolher entre as cinco opções disponíveis no cardápio: GT Clássico, GT Pega Fogo, GT TBC, GT Camélias e GT Woolf. As sugestões de prato para harmonizar são o mhoque de milhões (R$78,80), feito com fonduta de mascarpone, crocante de parmesão e minimilho na brasa, e a fraldinha na cerveja (R$ 108) com aligot de mandioca, legumes na brasa e farofa de pistache e castanha.

Serviço

Rua Pais de Araújo, 138, Itaim Bibi

Telefone: (11) 3078-0203 e (11) 94810-0000

Funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h. Terça a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 18h às 23h30. Sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 17h30

Lolla

O Lolla sugere uma opção ideal para compartilhar: costela (R$ 115) angus de 400 gramas preparada por 14 horas no pit de defumação, finalizada com salsa verde, sal maldon e alho assado, arroz Lolla (R$ 36), feito com ovos e batata palha, abóbora e cebola grelhadas na parrilla com hommus. Para harmonizar, deguste o Gloria Syrah 2021 (R$ 189), vinho tinto do sul de Minas Gerais.

Serviço

Rua Manuel Guedes, 545, Itaim Bibi

Telefone: (11) 3624-8142

Funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h. Terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h à meia-noite. Domingo, das 12h às 18h

Lolla Osteria

A casa criou prato especiais para a data: de entrada, salada de Beterraba (R$ 47), assada com frutas vermelhas frescas, boursin de cabra e pistache. Já as opções de pratos principal são maltagliati do mar (R$ 82), preparado com massa negra de corte rústico, camarão, lula e molho de tomate fresco, a paleta de cordeiro (R$ 119) assada lentamente por seis horas ao molho do assado acompanhado de capellini paglia e fieno ao aroma de limão siciliano, e o ravióli de Bacalhau (R$ 86) com emulsão de sálvia, azeitonas pretas e molho romesco.

Serviço

Endereço: Rua Michigan, 682 – Brooklin

Telefone: (11) 5041-6987

Funcionamento: segunda-feira, das 12h às 15h. Terça a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sábado, das 12h à meia-noite. Domingo, das 12h às 18h

Akkan

No almoço do dia 13 de agosto, nas mesas que fizerem reservas, os pais serão presenteadas com o drink autoral Akkan Yuzu Sour, preparado com sake e limão japonês Yuzu. No menu, a sugestão é aproveitar os destaques do restaurante, como o Grab hand roll de atum com wakame e creme de wasabi (R$ 16), Grab hand roll de batera de salmão com crispy (R$ 16), e Grab hand roll de salmão com ovo de codorna trufado ao maçarico (R$ 21). Para manter a alga sempre crocante, ela é servida separamente e o próprio cliente a coloca no momento de comer.

Serviço

Rua Joaquim Antunes, 424, Pinheiros

Funcionamento: de segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sexta-feira, das 12h às 15h e das 18h30 à meia-noite. Sábado, das 12h às 17h e das 18h30 à meia-noite. Domingo, das 12h às 17h e das 18h30 às 22h

Atsui

Para os pais que estiverem nas mesas com reserva, serão presenteados com o drink autoral Coffee Negroni, que leva gin com infusão de café, vermouth tinto, Campari e chocolate meio amargo. No menu, a sugestão é provar a costelinha de porco ao molho barbecue da casa (R$ 32), o pato confit desfiado com molho de frutas vermelhas (R$ 110), o Wagyu burger com pão de açaí e queijo muçarela (R$ 39), e a Berinjela grelhada com Katsuobushi (R$ 20).

Serviço

Rua Padre João Manuel, 1164, Jardins

Telefone: (11) 3082-7177

Funcionamento: de segunda a quarta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Quintas e sextas-feiras, das 12h às 15h e das 19h à 00h30. Sábado, das 12h30 às 16h30 e das 19h à 00h30. Domingo, das 12h30 às 16h30 e das 19h às 23h

La Poêle

O recém inaugurado, nos Jardins, o restaurante preparou um menu especial para o dia dos pais, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 250. O bistrô, que se divide entre as culinárias francesa e italiana, sugere experimentar os pratos principais paleta de cordeiro desfiada assada com tagliatelle na manteiga e sálvia, e o risoto de parmesão com filé de salmão no molho de limão siciliano.

Serviço

Rua Emanuel Kant 25, Jardim Europa

Telefone: (11) 95478-7501

Horários: terça a quinta do meio-dia às 15h, 19h às 22h. Sexta e sábado: 12h às 23h. Domingo: 12h às 17h

Kitchin

O restaurante vai ter menu exclusivo para o dia dos pais, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 530. O cardápio estará disponível nas unidade de São Paulo no Itaim e no Shopping JK. Como sugestão, provar os sushis de vieira, polvo e haddock.

Serviço

Itaim Bibi - R. Iaiá, 83

Telefone: (11) 2339-2072

Horário: segunda-feira a quinta-feira: 12h a 15h; 19h até meia-noite; sexta-feira: 12h - 15h, 19h até 00h30. Sábado: 12h até 15h30, 19h até 00h30.

Shopping JK - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

Telefone: (11) 3152-6071

Horário: segunda-feira a quinta-feira das 12h a 15h, 19h às 23h/ sexta-feira: de 12h - 15h, 19h até 00h30. Sábado 12h até 15h30, 19h até meia-noite. Domingo: das 12h às 17h / 19h até 23h

Cristal CasaMia

A casa italiana Cristal CasaMia preparou um menu com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 175. Além disso, cada pai será presentado com um clássico negroni ou uma dose de uísque para quem não gostar da primeira opção. Os pratos principais são a paleta de cordeiro ao molho do próprio assado e hortelã crocante servida com a massa tagliollini al burro e sálvia, e o risoto de frutos do mar com camarões, lula, polvo cozido em acqua pazza e bisque.

Serviço

Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros

Telefone: (11) 94398-3778

Horário: terça a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta, sábado e domingo, das 12h às 23h

Cabruca

O Cabruca, restaurante da Fábrica da Dengo traz um prato exclusivo para comemorar a data: barriga de porco crocante com baião de dois. Elaborado pela chef Sanae Mattos, é composto por rolo de barriga de porco crocante, temperado com chimichurri, shoyu, azeite de oliva, sal, pimenta do reino, finalizado com molho barbecue, e acompanhado da saborosa - e imperdível - pimenta da casa; o baião de dois é feito com feijão fradinho, arroz, bacon, linguiça defumada, alho e cebola, puxados no azeite, finalizado com cebolinha, pimenta de cheiro e salsinha. O prato especial terá o custo de R$79,00, servido no almoço e no jantar dos dias 12 e 13 de agosto.

Serviço

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros

Telefone: (11) 91018-9842

Horário: terça - 12h às 20h | Quarta a Sábado - 12h às 22h | Domingos e feriados - 12h às 19h

Lapa Lapa

Como sugestão para a data, a casa oferece a costelinha LONA defumada (R$ 140) para compartilhar:

costelinha de porco cozida lentamente no sousvide e finalizada com rub especial. Acompanha fritas, coleslaw e o molho BBQ feito na casa.

Serviço

Rua Antônio de Mariz, 123 - Lapa

Horário: domingo das 13h às 17h

Ona

Especialmente para o dia dos pais, a casa oferece uma taça de vinho de boas-vindas aos homenageados. No cardápio, a sugestão é a Costela 36 horas (R$ 197), servida para compartilhar, acompanhada de cuscuz marroquino e salada de couve tostada.

Serviço

Rua Maria Curupaiti, 102

Horário: domingo, das 12h às 18h

Xepa

A casa vai ter uma collab com a Tradi -- comandada pelo Lierson Mattenhauer e o Xepa é gerido pelo filho dele, o Lierson Mattenhauer Jr. No Xepa será servido no domingo o prato especial de ancho 300g, chimichurri, batata suflê, arroz biro-biro e farofa (R$ 79). Na Tradi será servido no domingo o burger com pão, burger de 150g, ovo, bacon, maionese de chimichurri e batata suflê (R$ 49).

Serviço

Rua Jaguaribe, 529, Santa Cecília

Horário: domingo, das 12h às 23h