Dez restaurantes e deliveries para o Dia dos Pais 2021

O Dia dos Pais se aproxima e uma forma de comemorar esta data, seja presente, seja à distância, é através de bons pratos. Para o domingo, 8, Casual selecionou restaurantes e bares que estão com menus e cestas especiais para presentear os pais nesta data.

Carlota

De sexta, 6, a domingo, 8, a chef Carla Pernambuco oferece um menu de sugestões especiais. De entrada, opções como as lulas crocantes com creme de abacate, pesto e queijo parmesão (57 reais) e o polvo grelhado, mousseline de batatas e rúcula, cebolinhas e alho poró assado (76 reais).

Nos principais, bombom de filé mignon na brasa com crisp de risoto de parmesão e molho shoyu, balsâmico e vinho tinto (95 reais) e baby beef na brasa com molho poivre e meteoros crocantes de batatas (82 reais). Com um novo maquinário, Carla passa a produzir na casa pastas frescas e sugere para a data o pappardelle artesanal do Carlota com cogumelos assados, espinafre, fonduta de parmesão e dukkah (69 reais).

Para finalizar, a chef sugere doçuras como a banoffee (35 reais), febre relida pela cozinheira com massa amanteigada, chocolate, banana, doce de leite temperado com cumaru e um toque de cachaça e chantilly especiado, e a torta de maçã do amor (35 reais), com recheio de strudel, caramelo toffee e sorvete de baunilha.

Serviço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis. Telefones (11) 3661-8670 e (11) 98225-6030. Entregas para toda a cidade de SP, com taxa de entrega sob consulta.

Casa do Porco e Bar da Dona Onça

O casal Jefferson Rueda e Janaína Rueda, à frente d’A Casa do Porco e do Bar da Dona Onça, elaborou um menu de Dia dos Pais serve até quatro pessoas, e conta com growler de chope da Onça (1 litro), porcopoca, sal e especiarias, o clássico porco San Zé (porco caipira de criação própria assado por de seis a oito horas), tutu de feijão, tartar de banana, couve, farofa de cebola e pudim de leite (360 reais).

Já a caixa de presente chega com o growler de chope da Onça (1 litro), embutido de cabeça, a famosa mortadela real Rueda, pão de fermentação natural, mostarda com tucupi, picles de vegetais da horta, linguiça caipira e balas de caramelo com baunilha (180 reais).

Serviço: A Casa do Porco Bar – Rua Araújo 124, República – São Paulo (SP) Telefone: (11) 99679-9315. Bar da Dona Onça – Edifício Copan: Av. Ipiranga 200, lojas 27 e 29 Telefone: (11) 97465-8543.

Jun Sakamoto

A casa oferece o tradicional omakasê (menu degustação) de 16 etapas (395 reais, por pessoa), oferecido no disputado balcão de oito lugares (que atualmente opera com seis). É necessário fazer reserva pelo site. Entre as iguarias podem aparecer toro, vieiras no Maçarico, carapau, unagui, ovas de ouriço, pargo com flor de sal, barriga de salmão, peixe-serra, entre outras.

Serviço: Rua Lisboa, 55 – Pinheiros. Funcionamento apenas no jantar. Reservas: https://www.junsakamoto.com.br/

Tartuferia San Paolo

O chef executivo Leonardo Russi desenvolveu a cotoletta petroniana, filé mignon à milanesa com molho parmesão tartufato, presunto Parma e mozzarella de búfala. O prato com dois acompanhamentos (195 reais para duas pessoas), que podem ser escolhidos entre raviolo fornarini di ricotta (ravioli de ricota com espinafre, molho de parmesão e gema mole); purea rustica di patate con croccante al parmigiano (purê de batata rústica com crocante de parmesão); e tagliolino burro al tartufo Nero (massa fresca na manteiga com trufas negras).

Já virando tradição, a Tartuferia oferece um kit especial (400 reais) para a data que conta com três produtos do Empório — tartufo Nero macinato, alho negro com trufas e azeite de trufas (100 ml) e um encarte com duas receitas exclusivas do chef de eventos Rodrigo Einsfeld: brandade de bacalhau al tartufo e homus (grão de bico) e Alho Negro.

Serviço: Rua Oscar Freire, 155 – Jardins. Telefones: (11) 3854-0085 e (11) 93202-2662 (Take Away).

Le Jazz Brasserie

O Le Jazz Brasserie insere no cardápio uma receita inédita para o Dia dos Pais: a paleta de cordeiro assada com cenoura, cebolinhas e vagem glaceados, hortelã e couscous marroquino às ervas (76 reais). Assada inteira, com osso, por 3 horas, a paleta é depois desossada, cortada em cubos e glaceada no forno com vinho branco.

Serviço: Rua dos Pinheiros, 254, Pinheiros – Telefone: (11) 2359-8141. Rua Dr. Melo Alves, 734, Jardins – Telefone: (11) 3062-9797. Shopping Iguatemi e Shopping Higienópolis.

Capim Santo

Com base na gastronomia tropical brasileira, a chef Morena Leite criou uma receita especial para o almoço do Dia dos Pais no Capim Santo. A sugestão comemorativa é o pirarucu assado com banana ouro na folha de taioba, acompanhado de farofa de camarão e bisque (123 reais).

Serviço: Avenida Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano (Museu da Casa Brasileira). Tel: 11 3032-2277. Whatsapp: 11 98189-0082

Corrientes 348

Especializado na culinária argentina, as sugestões deste ano são as novidades do menu. Na sessão de entradas, vale começar com a burrata (58 reais), que passa a figurar ao lado de clássicos da casa, como as empanadas 348 (12 reais a unidade).

Entre os pratos principais, o destaque vai para o tomahawk (240 reais, para compartilhar), corte suculento de contrafilé com osso, preparado na parrilla. Para acompanhar, itens tradicionais como arroz parrillero (arroz com linguiça picante, ovo e batata palha, 44 reais) e papatasso provenzal (batatas fritas ao murro com alho e salsinha, 49 reais).

Como sobremesa, uma combinação especial: trio crème brûlée (42 reais) com a clássica sobremesa de origem francesa nos sabores baunilha, limão siciliano e doce de leite.

Serviço: Rua Bela Cintra, 2305 - (11) 3088-0276 http://www.corrientes348.com.br/

Green Kitchen

Localizado no Hotel Selina, o restaurante Green Kitchen vai oferecer 10% de desconto para os pais que forem ao local celebrar a data. O restaurante oferece um cardápio totalmente plant based.

No cardápio, opções como a burrata caprese (47,50 reais), que leva burrata fermentada fresca da casa, tomate, azeitona preta, manjericão e rúcula e Caesar salad (36 reais), a base de alface romana, molho caesar, ervas e mini chickenless vegano.

Entre os pratos principais, destaque para o mac n' cheese (59 reais), à base de rigatoni ao molho de queijo vegano da casa, cogumelos grelhados, pangrattato e finalizado com tomilho e o arroz caldoso (59 reais), preparado com mini arroz arbóreo, linguiça de ervas, bacon vegano, vegetais, agrião e aiolli trufado.

Para finalizar, bolo de chocolate vegano com caramelo salgado e frutas vermelhas (27 reais) e a tortinha de chocolate branco (22 reais), feita com massa de cacau com especiarias, creme de chocolate branco e frutas frescas.

Serviço: Hotel Selina. Av. Vieira de Carvalho, 99 - República.

Taberna 474 e Adega Santiago

O restaurateur Ipe Moraes, criou dois Boxes de Drinques para a Adega Santiago e a Taberna 474. As caixas de madeiras talhadas com os logotipos das duas casas, custam 220 reais. “Criei a caixa pensando no presente que gostaria de ganhar. Um bom drinque acompanhado de minhas amêndoas e azeitonas preferidas”, diz Ipe.

Adega Santiago: uma garrafinha de Negroni Clássico (100ml); uma garrafinha de Negroni Jerez (100ml); uma garrafinha de Boulevardier (100 ml); laranjas desidratadas para acompanhar os Negronis; três bolachas com ilustrações ibéricas para dispor os drinques; além de aperitivos (200g).

Taberna 474: uma garrafinha de Negroni Clássico (100ml); uma garrafinha de Negroni Jerez (100ml); uma garrafinha de Hole in One (100ml); laranjas desidratadas para acompanhar os Negronis; três bolachas com ilustrações lusitanas para dispor os drinques; além de Aperitivos (200g).

Serviço: Adega Santiago Rua Sampaio Vidal, 1.072 – Jardim Paulistano – Telefone: (11) 3081-5211. Taberna 474 Rua Maria Carolina, 474 (11) 3062-7098. www.taberna474.com.br . Disponível no iFood no site https://delivery.menew.com.br/taberna-474

QT Pizza Bar

A QT Pizza Bar lança um sabor especial da redonda em comemoração ao Dia dos Pais, para pedidos no salão entre os dias até 8 agosto, no salão, delivery ou take away, nos Jardins.

O chef Bruno Gonçalves se inspirou nas massas para um novo sabor. “Estamos acostumados a comer lasanha e outras massas à bolonhesa, mas nunca uma pizza. Me questionava por que não tínhamos”.

Na receita da pizza à bolonhesa (60 reais) vai molho de tomate, fior di latte, carne moída com trufa, parmesão, é finalizada com cebolete e salsa trufada. A sugestão de harmonização é uma IPA da Baden Baden.

Serviço: Alameda Ministro Rocha Azevedo, 1096. Telefone: (11) 98374-8820.

