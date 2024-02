6 restaurantes com menu executivo por até R$ 80 na região da Faria Lima, em São Paulo

Localizada no coração de São Paulo, a Avenida Faria Lima não é apenas um epicentro de negócios e finanças, mas também um verdadeiro paraíso gastronômico que atrai tanto moradores locais quanto visitantes em busca de experiências culinárias autênticas.

Com uma variedade de restaurantes, a Faria Lima oferece opções para todos os gostos e bolsos, desde restaurantes requintados até opções mais descontraídas. Para o dia a dia, principalmente para quem trabalha na região, um menu executivo, com entrada, prato principal e sobremesa é uma ótima opção até mesmo para um almoço de trabalho.

De pratos tradicionais da culinária brasileira a influências internacionais, EXAME Casual montou um roteiro com opções de restaurantes com menu executivo por até R$ 80. Prepare-se para explorar uma infinidade de sabores e aromas enquanto desfruta do charme único da Avenida Faria Lima, onde a boa comida e a atmosfera vibrante se encontram para criar momentos inesquecíveis à mesa.

Ville Du Vin Bistrot

Ville du Vin.

Inaugurado em 2023, o Ville Du Vin Bistrot está com cardápio renovado. O menu executivo com entrada, prato e sobremesa sai por por R$78. Os pratos variam a cada dia da semana: podem aparecer criações como espaguete com molho de parmesão acompanhado de filé de frango grelhado, crocante de bacon e farofa de pão ou então o escalope de mignon ao molho mostarda e batata rústica.

Também há os pratos do cardápio tradicional, com destaque para o o Steak Tartare (filé mignon cortado na ponta da faca, cebola roxa, picles, alcaparra, acompanha chips de batata e mix de folhas com molho vinagrete americano, R$42). Como a casa é um mercado de vinhos, vale a pena dar uma olhada no menu e provar célebres rótulos.

Serviço: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 490 - Itaim Bibi. Abre de segunda a sexta-feira das 10h às 20h. Sábado das 10h às 18h.

Locale Trattoria

Spaghetti Cacio & Pepe, do Locale.

A casa remete a uma típica tratoria italiana, com uma loja de vinhos Grand Cru no andar superior. De segunda a sexta, no almoço, na escolha de qualquer prato principal do menu regular, o cliente ganha entrada do dia ou salada verde, e uma sobremesa (um cannolo nos sabores tradicional, brigadeiro e doce de leite), com a adição de apenas R$12. Entre as sugestões, estão o Spaghetti Cacio & Pepe (R$68) – com queijo pecorino e pimenta do reino; e o Spaghetti Al Pesto (R$64) que leva ainda creme de burrata e tomate cereja confitado.

Serviço: R. Manuel Guedes, 369 - Itaim Bibi. Abre de segunda a quinta, das 12h às 15h; e das 19h à meia-noite. Sexta e sábado das 12h à meia-noite. Domingo funciona das 12h às 22h.

Tatá Sushi

Sob o comando do chef executivo Leonardo Young e do sushiman Luizinho Hirata, o Tatá Sushi, apresenta um menu sofisticado e grande variedade de pratos. O almoço executivo tem preços que variam entre R$68 a R$98, dependendo das opções escolhidas. O combinado com 12 peças tem o valor de R$68 e inclui salmão maçaricado (1 un.), salmão (1 un.), atum (1 un.), peixe branco (1 un.), wakamê (1 un.), dyo de salmão shimeji (1 un.), baterás (2 un.), uramakis atum spicy avocado (2 un.), uramakis peixe empando (2 un.).

Serviço: Rua João Cachoeira, 278, Itaim Bibi. Funciona de segunda a quinta das 12h às 15h, e das 19h às 23h. Sexta das 12h às 15h, e das 19h às 23h30. Sábado das 12h às 15h30, e das 19h às 23h30. Domingo abre das 12h às 15h30, e das 19h até 23h30.

Mercearia Amauri

O Mercearia Amauri, sob a liderança do chef Luiz Vieira, apresenta um menu executivo no estilo boteco, com petiscos clássicos, além de especialidades feitas na brasa. Disponível de terça a sexta-feira, das 12h às 15h, por R$69,90, o cardápio tem seleção de petiscos clássicos e especialidades grelhadas. Cada dia, são oferecidas duas ou três opções de prato principal, incluindo a tradicional feijoada às quartas-feiras, que é fixa.

Serviço: Rua Amauri, 35 - Jardim Europa. Funciona de terça a domingo das 12hs à meia-noite.

Mila

Arroz de linguiça, do Mila.

O restaurante Mila oferece um menu executivo por R$75 de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, excluindo feriados. Os clientes podem começar com uma escolha entre uma salada de cenoura marinada com picles de chuchu e maionese de pimenta de cheiro, ou um mix de folhas com vinagrete de gorgonzola, amêndoa caramelizada e maçã verde. Em seguida, são oferecidos pratos como arroz de linguiça com grão-de-bico, diavoleta seca, molica e erva-doce fresca; polpetone recheado com fior di latte ao pomodoro e bechamel de espinafre, acompanhado de batata frita; ou tagliarini ao pomodoro com tapenade de azeitona, manjericão e alcaparra frita. Para finalizar, os clientes podem escolher entre o doce do dia ou uma fruta fresca.

Serviço: Rua Bandeira Paulista, 1096 Itaim Bibi. Funciona de segunda a quinta-feira das 12h às 15h, e das 19h às 23h. Sexta abre das 12h às 15h e das 19h à meia-noite. Sábado: 12h-18h, e 19h-meia-noite. Dom funciona das 12h às 17h, e das 19h às 22h.

Giro Ristobar

Raviolone, do Giro Ristobar.

O Giro Ristobar oferece menu executivo para o almoço de segunda a sexta-feira, das 12h às 15h, exceto feriados. Nesta oferta, os clientes têm a oportunidade de escolher um prato do cardápio e receber um couvert e uma sobremesa do dia, tudo pelo valor do prato escolhido. Entre as opções de pratos está o Gnocchi de Patate, nhoque de batata recheada com gorgonzola, presunto cru e nozes caramelizadas por R$67, ou o Ravioloni com Rosso d’Uovo, massa fresca recheada com gema de ovo e ragu clássico por R$69.

Serviço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489, Vila Nova Conceição (dentro do Eataly), São Paulo. Funciona de segunda, sábado e feriados das 12h às 23h; e domingos das 12h às 17h.