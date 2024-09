Restaurante em São Paulo inaugura bar de ostras frescas com cinco molhos especiais

Para celebrar a chegada da primavera, o restaurante Leila, recém-inaugurado na loja conceito Tania Bulhões, em São Paulo, traz uma novidade para os amantes de frutos do mar. A partir do próximo sábado, dia 28, o restaurante lançará um bar de ostras frescas, que promete se tornar o novo ponto de encontro dos paulistanos aos finais de semana.

As ostras, vindas diretamente de Santa Catarina, são preparadas na hora por especialistas. Além da frescura e qualidade, a proposta do bar inclui a harmonização com cinco opções de molhos especiais (veja abaixo), proporcionando combinações de sabores únicas. O valor de cada porção é R$ 65, com quatro unidades.

Para completar a experiência, os clientes recebem uma taça de Lillet Spritz Rosé, perfeita para refrescar e acompanhar o prato. O bar de ostras funcionará quinzenalmente, na área ao ar livre do restaurante, trazendo o frescor do litoral para a capital paulista.

Opções de molhos

Mignonette (vinagrete de cebola roxa com vinagre de vinho tinto)

Ginger Sauce (gengibre, salsa e azeite de carvão)

Ceviche de Manga Verde (com coentro e pimenta dedo-de-moça)

Tumaca Espanhola (tomates italianos regados com azeite extra virgem)

Mix Picante (mix de pimentas em grãos, tabasco, páprica picante e azeite de carvão)

Serviço: Rua Colômbia, 270, Jardim Paulista, São Paulo. Horários de funcionamento: segunda, das 12h às 17h; terça a quinta das 12h às 23h; sexta e sábado das 12h à meia-noite; domingo das 12h às 17h.