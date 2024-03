Restaurante de SP se alia a vinícola de ex-piloto italiano de Fórmula 1 e cria três vinhos

O restaurante italiano Maremonti, com unidades na capital paulista e no interior de São Paulo, se juntou à vinícola italiana Castorani, que tem como sócio o ex-piloto de Fórmula 1, o italiano Jarno Trulli, para criar três vinhos exclusivos que estreiam no menu da casa a partir desta quarta-feira, 20.

Com a parceria, entram no cardápio o Maremonti Rosso, o Maremonti Rosé e o Maremonti Bianco, pensados para harmonizar com os pratos do restaurante. O branco é feito com uvas Trebbiano e Passerina, com notas mais cítricas e tropicais. Combina muito bem com frutos do mar.

O rosé e o tinto são elaborados com as castas Montepulciano D’Abruzzo e Sangiovese, duas das uvas mais cultivadas na Itália. No caso do tinto, ele foi pensando para combinar com as massas e as pizzas servidas no restaurante. A garrafa de cada um dos rótulos custa 160 reais e há a opção de taça, por 44 reais.

Vinhos: rótulos elaborados para o restaurante Maremonti. (Divulgação/Divulgação)

"Unindo histórias e tradição, buscamos iniciar a parceria importando da Itália uma nova safra da vinícola Castorani, para o restaurante Maremonti com marca própria, trazendo exclusividade, que busca ter traços italianos desde o seu preparo, com um chefe italiano assumindo a cozinha, até as suas harmonizações com vinhos próprios da Itália”, conta Gilson Belusso, CEO e sócio da rede Maremonti.

A vinícola Castorani

A vinícola iniciou suas atividades em 1793, na região de Abruzzo, na Itália. Seus vinhedos são cultivados em toda a propriedade com método orgânico certificado, com solo de origem de um processo sedimentar ocorrido há cerca de 8 milhões de anos. Essa herança confere aos solos uma riqueza em rochas subterrâneas, originadas pela destruição do antigo fundo do mar, comprimido por milhões de anos.

A qualidade particular do solo, aliado ao terroir, conferem características únicas às uvas e aos vinhos da vinícola Castorani, com uma produção de mais de 100 hectares de vinhedo. Atualmente tem como sócio Jarno Trulli, ex-piloto de Fórmula 1.