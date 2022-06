Renner lança calçados produzidos com resíduos de uva

Após realizar um desfile com realidade aumentada, a Renner lança os primeiros produtos de moda confeccionados contendo uma matéria-prima feita de resíduos de uva. O material está presente na composição de quatro modelos de calçados femininos, que serão lançados amanhã, 9.

O ponto de partida desta nova matéria-prima são os restos de uva não aproveitados pela indústria do suco ou do vinho. Após ser submetida a um processo de prensagem e processamento, a semente da fruta é transformada em farinha, que passa a fazer parte do material que dá origem aos calçados, diminuindo a necessidade de utilização de matérias-primas virgens.

“Acreditamos que o caminho para construir uma moda cada vez mais responsável passa por desenvolver matérias-primas inovadoras e ainda não convencionais. Pensando nisso, fizemos um trabalho colaborativo, engajando nossa cadeia de fornecimento e outros parceiros em um projeto que incentiva a economia circular, com o objetivo de dar uma nova função a um resíduo que seria descartado e transformá-lo em um produto com atributos de sustentabilidade e muita informação de moda”, comenta a diretora de Estilo da Lojas Renner, Fernanda Feijó.

A coleção cápsula é composta de duas botas, um sapato e um tênis, todos femininos, com valores a partir de 199 reais.

A marca pretende ampliar gradativamente a utilização desta matéria-prima e também a empregá-la em outras linhas de produto no futuro.

