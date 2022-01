Renan Lodi ficou de fora da Seleção por não estar vacinado, confirma Tite

O técnico da seleção brasileira Tite deixou de convocar o lateral Renan Lodi para as partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai pois o jogador do Atlético de Madri não completou a vacinação contra a covid-19.

"O que posso antecipar é que Renan Lodi foi alijado da possibilidade de convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer em função de não ter se vacinado", disse Tite, que voltou a chamar Dani Alves e Philippe Coutinho, a jornalistas na quinta-feira.

O coordenador de seleções, Juninho Paulista, disse que o lateral-esquerdo recebeu a primeira dose da vacina no dia 10 de janeiro, e portanto não teria entrada autorizada no Equador, que recebe o Brasil no dia 27 de janeiro. A seleção enfrenta o Paraguai cinco dias depois.

O Equador exige a vacinação completa para autorizar a entrada no país, afirmou Juninho.

Tite disse que não concorda com os que estão relutantes em tomar a vacina no meio da pandemia.

"Vacinação é uma responsabilidade social, ela é minha e para a pessoa que está do lado", disse o técnico no anúncio da convocação no Rio de Janeiro.

Lodi está atualmente na Arábia Saudita, onde o Atlético de Madri enfrenta o Athletic Bilbao na quinta-feira na segunda semifinal na reformulada Supercopa espanhola.

Uma fonte próxima a Lodi disse que o atleta não se vacinou anteriormente pois havia contraído a Covid. Em Madri, onde Lodi mora, o período de espera para que pessoas que contraíram o vírus anteriormente consigam tomar a vacina era de seis meses até agosto, e desde então, passou para um mês.