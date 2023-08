4 relógios masculinos inspirados no universo dos esportes

Para quem pratica esportes, o uso do relógio se torna algo essencial para monitorar o tempo. Seja em uma partida de tênis ou durante uma viagem de moto, o acessório de pulso também é um item de moda. Diversas marcas aproveitaram inspiração esportivas para criar exemplares únicos. Veja abaixo quatro peças do universo dos esportes:

Tênis

Bulgari -- Aluminium Match Point Edition -- R$ 23.900

De ar esportivo e estilo casual, a edição Match Point do Bulgari Aluminium oferece um apelo especial para os entusiastas do tênis. O mostrador branco é acentuado com ponteiros luminescentes verdes e índices com um ponto luminescente amarelo. O fundo de caixa personalizado apresenta uma gravação de bola de tênis, adicionando um toque nesta edição limitada de apenas 800 peças. A embalagem do relógio esportivo utiliza o mesmo material e cor de uma bola de tênis. O amarelo é o mesmo que nos pontos acima dos marcadores de horas e no ponteiro dos segundos. O movimento mecânico com corda automática e data, o calibre B77.

Triatlo

Breitling -- Endurance Pro Ironman -- preço sob consulta

A peça foi desenvolvida para triatletas de elite, mas que funciona como um cronógrafo esportivo para o dia a dia. Limitado a 250 exemplares cada, as novas versões são o Endurance Pro Ironman 70.3 World Championship, em turquesa, e o Endurance Pro Ironman World Championship, em azul, um modelo premium criado em titânio de alta performance. As variações de edição especial celebram o Mundial de Ironman 70.3, também conhecido como Half Ironman, e o Mundial de Ironman 2023, respectivamente.

Motociclismo

Breitling & Triumph Motorcycles -- Top Time Triumph -- R$ 57.500

Em parceria com a Triumph, fabricante britânica de motocicletas, a Bretling criou o Top Time B01 Triumph. A edição limitada apresenta mostrador azul glacial com dois contadores, escala taquimétrica de medição da velocidade, e os logotipos da Breitling e da Triumph nas posições das 12 e das 6 horas, respetivamente. O novo relógio apresenta referências a modelos vintage da Breitling, tais como um logotipo retro, botões de cronógrafo fungiformes e um design de mostrador “Zorro”. O padrão de laço borboleta introduzido nos mostradores da Top Time na década de 1960 foi integrado utilizando uma técnica de escovagem de metal que apenas é visível sob determinadas iluminações.

Aviação

Breitling -- Classic AVI -- R$ 42.000

Inspirado no universo da aviação, o modelo se tornou objeto de desejo dos aviadores na década de 1950. Em 2023, a Bretiling criou três novas peças para o portfólio da coleção Classic AVI. Os novos modelos de cronógrafos, com um bisel rotativo de 12 horas, mantêm os esquemas de cores dedicados aos quatro dos aviões mais marcantes da história: o North American Aviation P-51 Mustang, o Vought F4U Corsair, o Curtiss P-40 Warhawk e o de Havilland Mosquito. As cores das insígnias e marcações dos aviões conferem um toque de cores vivas aos ponteiros e contadores. As silhuetas dos aviões estão gravadas no fundo de caixa, que é feita em aço para todas as versões do relógio.