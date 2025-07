Relógio roxo de R$ 500 mil marca nova fase de Zuckerberg como colecionador de luxo

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, chamou atenção ao aparecer no Instagram com um relógio nada discreto: um modelo roxo da relojoaria suíça De Bethune, avaliado em US$ 99 mil — o equivalente a cerca de R$ 500 mil.

A peça é o DB28xs Purple Rain, uma edição limitada de apenas 25 unidades lançada em 2024. No mercado de revenda, pode alcançar até US$ 120 mil, segundo a SwissWatchExpo.

Mais do que ostentação, o modelo é um aceno ao mercado de luxo. “Não é uma ostentação convencional — é uma declaração de conhecedor”, disse Joshua Ganjei, CEO da European Watch Company, ao Business Insider.

“Ver alguém como Zuck com uma peça tão de nicho e voltada ao design diz muito sobre o amadurecimento do gosto dele", afirma Ganjei.

O tom roxo do relógio é obtido por meio de um processo técnico chamado oxidação térmica de titânio, em que o metal é aquecido até que reações químicas revelem uma coloração vibrante e única.

Essa não é a primeira vez que Zuckerberg aparece com uma peça da De Bethune. Em setembro do ano passado, ele usou um DB25 Starry Varius durante a gravação ao vivo do podcast Acquired em San Francisco.

A entrada do bilionário no mundo da relojoaria parece ter sido inspirada por um encontro com o herdeiro indiano Anant Ambani, durante uma festa em março de 2024.

Em um vídeo do evento, Zuckerberg comenta ter mudado de ideia sobre relógios ao ver um Richard Mille usado por Ambani. “Eu nunca tinha pensado em ter um relógio, mas depois de ver aquele, achei que relógios são legais”, diz ele.

Desde então, o fundador do Facebook tem variado entre extremos: já foi visto com um Casio de US$ 120 e também com um Greubel Forsey de US$ 900 mil.

Sua coleção inclui ainda modelos da Rolex, Patek Philippe e F.P. Journe, nomes conhecidos entre os apaixonados por alta relojoaria.