Relógio para a vida toda? Hublot lança novo modelo em parceria com tatuador

NOVA YORK. Cada marca de relógio procura um caminho para se destacar, entre centenas de concorrentes e milhares de lançamentos a cada ano. A Hublot construiu sua identidade em torno das caixas robustas, dos desenhos geométricos e de parcerias com atletas e criadores.

O Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé, desenhado pelo tatuador suíço Maxime Plescia-Buchi, acaba de ser apresentado na LVMH Watch Week, que acontece em Nova York entre os dias 21 e 24 de janeiro. O lançamento junta o conceito All Black da Hublot, apresentado em 2006, com a caixa em forma de tonneau do Spirit of Big Bang.

A Hublot e Maxime Plescia-Buchi, fundador da Sang Bleu, conseguiram levar a tatuagem para o mundo da alta relojoaria. A colaboração combina designs geométricos complexos com os materiais da Hublot. Desde a primeira parceria, em 2016, foram lançadas já mais de uma dúzia de versões.

Tatuagens, a princípio, são para a vida toda. Assim como uma boa peça de alta relojoaria.

O que há em comum entre tatuagens e relógios

"Os dois, relógios e tatuagens, são uma forma de demosntrar uma extensão da personalidade", disse Maxime Plescia-Buchi enentrevista a um grupo de jornalistas da América Latina, do qual fez parte a EXAME Casual, no The Landmark, o icônico prédio da Tiffany na Quinta Avenida de Nova York.

"Isso não acontece com a moda. Ou com a música. Eu não quero ouvir a mesma música sempre. Eu preciso que isso seja uma relação dinâmica. Porém, tatuagens e relógios têm algo estático. Ou de mudança muito mais lenta."

Segundo Maxime, o tempo faz com que essa relação seja ainda mais perceptível. "Pegue por exemplo um relógio vintage. Se for usado por mais de 30 anos pela mesma pessoa, terá muira personalidade. A mesma coia com tatuagens. Não há nada mais bonito do que uma tatuagem velha."

Maxime Plescia-Buchi: parceria com a Hublot (Hublot/Divulgação)

Estética e legibilidade do novo relógio da Hublot

O conceito monocromático All Black da Hublot, lançado em 2006, fez barulho no setor ao introduzir uma abordagem em que a estética prevalece sobre a legibilidade. Isso porque o relógio elimina contrastes de cor e destaca diferentes tons de preto por meio de materiais inovadores.

A mais recente edição All Black é apresentada agora no Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé. Limitada a apenas 200 peças, a edição possui uma caixa polida de 42 milímetros com banho preto, adornada com 180 diamantes negros, totalizando aproximadamente 2,4 quilates.

O relógio traz o movimento cronógrafo esqueletizado automático HUB4700, com reserva de marcha de 50 horas. Ele é combinado com uma pulseira de borracha preta e um fecho dobrável de cerâmica preta e titânio. O Spirit of Big Bang Sang Bleu All Black Pavé estreará primeiro na China, e só daqui a três meses terá lançamento mundial. Confira aqui as características dos modelos:

CAIXA

Polida com revestimento preto, adornada com 80 diamantes negros.

Diâmetro: 42 mm

Espessura: 15,7 mm

Resistência à água: 10 ATM / 100 M

FUNDO DA CAIXA

Cerâmica preta polida

ARO

Polido com revestimento preto, adornado com 100 diamantes negros

MOSTRADOR

Cristal de safira

MOVIMENTO

Cronógrafo automático esqueletizado HUB4700

Reserva de marcha: 50 horas

Número de componentes: 278

Joias: 31

PULSEIRA E FECHO

Pulseira: Borracha preta lisa

Fecho: Fecho dobrável de cerâmica preta e titânio revestido de preto

PREÇO

42.900 francos suíços