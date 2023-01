Relógio ou joia? Os lançamentos da Bulgari na LVMH Watch Week 2023

Neste ano, a Bulgari celebra os 75 anos da icônica serpente que ilustra bolsas, joias e relógios. Com design instantaneamente reconhecível, os relógios com o corpo esguio da cobra ganham novos detalhes na LVMH Watch Week.

Sob o lema "o tempo é uma joia", a marca italiana apresenta, ainda, novos cronógrafos cravejados por pedras preciosas de diversas cores.

Dentre os lançamentos mostrados em Nova York, a colorida coleção Diva's Dream, que a marca celebra a Idade de Ouro de Roma, como nas peças Diva’s Dream Mosaica, com os mostradores completamente cravejados com padrão em forma de leques, que lembram os mosaicos que adornam as Termas de Caracalla em Roma.

Em duas cores, uma com gradiente de safira variando do rosa claro ao magenta e ouro rosa e outra adornada com dois tons de azul, celeste e escuro e ouro branco.

A coleção Diva’s Dream se estende para cronógrafos com formato de flores, com pétalas móveis ao redor da face perolada do Divas’ Dream.

Neste modelo, a Bulgari combina a a fluidez das pétalas com dureza das pedras como topázios, tanzanitas, ametistas, turmalinas, rubis e diamantes.

Com tons de azul no primeiro modelo e malva no segundo, a beleza do ouro rosa polido na base das pétalas combina com o brilho dos diamantes.

No terceiro, oito rubis vermelhos profundos, uma cor simbólica de boa sorte e fortuna na cultura asiática durante as festividades do Ano Novo Chinês, contrastam com um padrão de revestimento de diamante.

Seguindo o lançamento do verão 2022, cores e formas brilham com os modelos Allegra, com gemas como turmalinas, citrinos, rodolitos e peridotos, em formas alegres, associadas a safiras rosas ou amarelas.

Não menos emblemática, a famosa serpente é revivida com o Serpenti Tubogas Infinity, com a silhueta do réptil que se estende da caixa do relógio até a pulseira, graças a uma refinada cravação de pedras preciosas.