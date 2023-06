Relógio ou joia? Os destaques da relojoaria em 2023

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen The 8000

A nova coleção Montblanc 8000 coloca os 14 picos mais altos do mundo em destaque. Essas montanhas — todas com mais de 8.000 metros acima do nível do mar — apresentam pouco oxigênio no cume. O oxigênio zero dentro da caixa elimina o embaçamento, que pode ocorrer com mudanças drásticas de temperatura em altitude, e evita a oxidação. Este modelo homenageia Reinhold Messner, o primeiro alpinista a vencer os 14 cumes. É alimentado por movimento automático in house com complicação de hora mundial, que inclui giro dos globos dos hemisférios Norte e Sul, escala de 24 horas, indicações de dia e noite, hora dupla e data. A caixa é de titânio de 42 milímetros, e o mostrador Sfumato cinza-escuro padrão glacial tem detalhes em laranja. Com pulseira de titânio intercambiável.

Preço no Brasil: sob consulta.

Montblanc 1858 Automatic Chronograph 0 Oxygen The 8000

Com movimento de cronógrafo automático e reserva de energia de 48 horas. A caixa é de aço inoxidável zero oxigênio de 42 milímetros, com um bisel bidirecional de cerâmica preta canelada com os pontos cardeais. O mostrador cinza-escuro tem padrão de geleira Sfumato e luminescência azul nos ponteiros. Para as funções há um contador de segundos preto às 9 horas, um ponteiro central de segundos do cronógrafo com ponta laranja e um contador de cronógrafo de 30 minutos às 3 horas, também com ponta laranja para destacar as indicações do cronógrafo. O fundo da caixa é gravado com o padrão “Spirit of Exploration”. A pulseira de aço inoxidável cônica é intercambiável.

Preço no Brasil: 38.100 reais.

Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen The 8000 Limited Edition 290

Cronógrafo automático com complicação de hora mundial e reserva de energia de 46 horas. No mostrador estão dois globos 3D, com o Hemisfério Norte às 12 horas e o Hemisfério Sul às 6 horas. A caixa de titânio de 44 milímetros tem uma gravação colorida em 3D no fundo, com a lista dos 14 picos de 8.000 metros e homenagem ao alpinista nepalense Nimsdai Purja, recordista mundial e embaixador da Mont­blanc.

Preço no Brasil: sob consulta.

Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

O modelo lançado em 2022 vem com novas cores. A caixa de aço de 41 milímetros tem no fundo uma gravação em 3D de um iceberg e um mergulhador. É um instrumento de mergulho, com resistência a 300 metros. Com movimento automático, Super-Luminova nos ponteiros e pulseira de aço intercambiável. Acompanha bolsa de relógio reciclada e 100% reciclável.

Preço no Brasil: 24.600 reais.

Panerai Radiomir Otto Giorni

Este modelo é inspirado no primeiro protótipo do Radiomir, de 1935, que media 47 milímetros de diâmetro. A caixa em metal reciclado eSteel é acabada à mão uma a uma para criar um vi­sual envelhecido. Como o original, criado para a Marinha Real Italiana, tem caixa em forma de almofada, alças finas de arame e a assinatura do mostrador sanduíche. O mostrador Super-Luminova apresenta uma exibição de pequenos segundos às 9 horas, a caixa tem a parte traseira aberta e o cristal de vidro de safira é abaulado, lembrando o plexiglass do passado. O movimento é mecânico da marca de corda manual; a reserva de energia, de oito dias; o diâmetro, de 45 milímetros; e o mostrador, marrom dégradé. A pulseira é de couro de bezerro, e a resistência é de 100 metros de profundidade.

Preço no Brasil: 57.200 reais.

Panerai Radiomir Annual Calendar

Segundos, minutos, horas, dias e agora cada mês do ano. Esses são os elementos que formam este novo movimento in house da Panerai. Desenvolvido especificamente para a coleção Radiomir, é a primeira complicação de calendário anual da marca. A data é exibida às 3 horas com o dia e a data visíveis através de duas aberturas no mostrador. O mês atual é exibido em um disco móvel externo. A alteração dos meses de 30 e 31 dias é feita automaticamente pelo mecanismo. A configuração deve ser feita apenas uma vez por ano, no fim de fevereiro. Com calibre automático, parte traseira da caixa em cristal de safira, mostrador sanduíche escovado com efeito gradiente solar. A caixa em Goldtech, material desenvolvido pela marca com ouro, platina e cobre, tem 45 milímetros. A pulseira de couro de crocodilo é tingida à mão no tom azul-fosco.

Preço no Brasil: 231.100 reais.

Rolex Perpetual 1908

Não é todo dia que uma marca lança uma linha. Ainda mais a Rolex. O elegante Perpetual 1908 inaugura a linha Perpetual,­ com quatro modelos. O nome 1908 é uma referência à data em que a marca Rolex foi oficialmente registrada na Suíça. Inspirado em um Oyster Perpetual de 1931, a nova peça responde ao desafio de um relógio mais fino. Com os algarismos 3, 9, 12 e seu pequeno ponteiro de segundos às 6 horas. As versões com a caixa de ouro amarelo ou branco de 18 quilates vêm com um fundo transparente, que permite ver o movimento em funcionamento. O calibre é o 7140, um movimento de corda automática completamente novo, com reserva de marcha de 66 horas. O novo fecho Dualclasp é confeccionado em ouro amarelo ou branco 18 quilates e garante um fechamento seguro da pulseira de couro de jacaré.

Preço sob consulta.

Oyster Perpetual “Celebration”

Um Rolex alegre e colorido. Batizado de “Celebration”, o modelo está disponível no Oyster Perpetual de 31, 36 e 41 milímetros. O inusitado mostrador exibe balões coloridos de diferentes tamanhos e circundados de preto. Esse motivo retoma as cores luminosas dos mostradores laqueados apresentados em 2020. São elas azul-turquesa para o fundo e rosa-candy, amarelo, vermelho-coral e verde para os balões. A caixa é de aço Oystersteel, como o Explorer. A pulseira metálica também é a Oyster, lançada no final dos anos 1930, de três fileiras de elementos largos e planos. O Oyster Perpetual 31 é equipado com o calibre 2232, enquanto os de 36 e 41 milímetros vêm com o calibre 3230, apresentados em 2020 e introduzidos nesses modelos no mesmo ano. A reserva de corda é de 70 horas.

Preço no Brasil: 47.550 ­reais (caixa de 41 milímetros).

Rolex Yacht-Master 42

O novo Oyster Perpetual Yacht-Master 42 é de titânio RLXA, desenvolvido pela marca, um material adequado à prática da vela competitiva, mas também confortável para quem só procura estilo. Esse é o segundo relógio de titânio RLX da Rolex, além do Oyster Perpetual Deepsea ­Challenge. Trata-se de um metal particularmente leve, que se destaca pela resistência mecânica e resistência à corrosão. Seu uso na caixa e na pulseira reduziu o peso do relógio em cerca de um terço em comparação a um relógio semelhante de aço. A luneta rotativa bidirecional de cerâmica preta fosca com numerais e graduações em relevo e polidos permanece fiel à estética do modelo original, apresentado em 2019. A pulseira Oyster também é de titânio RLX, e vem o elo de extensão de conforto Easylink, que permite ao usuário ajustar facilmente o comprimento da pulseira em 5 milímetros. ­

Preço no Brasil: 104.500 reais.

Cosmograph Daytona

A releitura dessa peça clássica era uma das apostas certas para este ano. Por dois motivos. Primeiro, porque é um dos relógios mais icônicos da Rolex, associado às competições automobilísticas. E, segundo, porque o modelo está completando 60 anos. Por ocasião do aniversário do modelo, a Rolex revisitou toda a linha. Foi um trabalho focado tanto na caixa de 40 milímetros quanto no mecanismo. Segundo a marca, o modelo oferece agora uma imagem ainda mais harmoniosa e moderna, com um mostrador que ostenta um equilíbrio gráfico atualizado. O novo mecanismo 4131 exibe uma estética inédita na Rolex: uma decoração Côtes de Genève Rolex e uma massa oscilante de aspecto vazado, com reserva de marcha de 72 horas. Na versão de platina 950, a massa oscilante é fabricada em ouro amarelo 18 quilates, visível para o usuário graças ao fundo transparente da caixa, uma novidade na coleção Oyster Perpetual.

Preço no Brasil: sob consulta.

Tudor

(foto no topo)

Vem novidade na relojoaria de luxo. Registrada e adquirida em 1926 pelo mesmo fundador da Rolex, Hans Wilsdorf, a marca Tudor nasceu com a garantia de qualidade técnica e estética da Rolex, até ganhar vida própria. De lá para cá, a marca desenvolveu sua própria identidade e passou por testes de robustez, precisão e eficácia em relógios aclamados pela Marine Nationale Française (MN), a US Navy (USN), entre outras organizações militares. São relógios versáteis e robustos, conhecidos pelos ponteiros snowflake, em forma de floco de neve. A Tudor tem David Beckham como principal embaixador e o slogan Born to Dare. A previsão de chegada ao Brasil é no próximo semestre de 2023, com os modelos lançados na ­Watches & Wonders, como as novas versões da família Black Bay, entre elas o GMT.

Bvlgari Octo Roma Chronograph

A linha Octo da Bvlgari conseguiu um feito e tanto no tradicional universo da relojoaria: com apenas pouco mais de dez anos, já se tornou um clássico. Neste ano a novidade foi a linha Octo Roma, em homenagem à cidade de origem da marca. O Octo Roma Chronograph, que estreia na coleção, distingue-se pelo mostrador elegante com exibição clara e legível em azul ou preto. Possui função de cronógrafo com ponteiro central de segundos, contador de 30 minutos e contador de 12 horas. O calibre BVL 399 é um movimento mecânico interno de fabricação suíça com corda automática, decorado com motivo Côtes de Genève e chanfrado, e pode ser visto no fundo de safira da caixa. A reserva de marcha é de 42 horas. A caixa de aço de 42 milímetros mistura o artesanato tradicional e o design contemporâneo.

Preço no Brasil: sob consulta.

TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox 39 mm

Para comemorar o 60o aniversário do clássico modelo TAG Heuer­ Carrera, os designers e relojoeiros da marca reformularam e melhoraram a forma do relógio. Tudo começa com a caixa de aço inoxidável de 39 milímetros de diâmetro, que teve a ergonomia aprimorada. A caixa é coberta por um cristal de safira no topo, com o formato dos cristais de hesalite abaulados que podiam ser encontrados nos modelos Heuer Carrera da década de 1970. Os índices estão mais curvados, contribuindo para a estética e a legibilidade do relógio, um propósito original do criador Jack Heuer. Estão disponíveis dois modelos, um com mostrador azul com pulseira de couro de bezerro, e outro com mostrador preto e prateado, no formato “panda reverso” — nome atribuí­do aos mostradores pretos com contadores brancos ou prateados de alto contraste.

Preço no Brasil: sob consulta.

TAG Heuer Carrera Plasma Diamant d’Avant-Garde Chronograph Tourbillon 44 mm

A tecnologia Diamant d’Avant-Garde da TAG Heuer permitiu à relojoa­ria de luxo suíça usar diamantes cultivados em laboratório pela primeira vez em 2022, no mostrador, caixa de cronógrafo, coroa e índices. Este ano, a marca está levando sua experiência de ponta e definidora da indústria CVD um passo adiante, adicionando diamantes cultivados em laboratório ao bisel e à pulseira de alumínio. A caixa de 44 milímetros, o bisel e a pulseira são feitos de alumínio anodizado jateado de preto. A caixa inclui 4,3 quilates de 48 diamantes de laboratório, enquanto o bisel apresenta 26 para um total de 1,9 quilate, e a pulseira comporta 34 para um peso total de 1,9 quilate. A coroa é um único diamante de 2,5 quilates. Os dois empurradores de cronógrafo de aço são aprimorados com um revestimento DLC preto, permitindo à coroa de diamante brilhar como uma joia funcional. ­

Preço no Brasil: sob consulta.

Cartier Clash [Un]limited

Criado com um elegante mecanismo, o Clash [Un]limited procura combinar finesse e poder. Os códigos do original Clash de Cartier fluem e se entrelaçam neste precioso relógio. A geometria dos cantos facetados e os elementos quadrados criam volume com espaços vazios e cheios, que fazem alusão ao legado da joalheira Jeanne Toussaint e à herança da maison. O design enriquece a precisão gráfica através do movimento apresentando uma peça única e muito suave na pele. O Clash [Un]limited está disponível em ouro amarelo com diamantes, além de ouro rosa e branco. O relógio também une pedras excepcionais, como ônix, espinélios pretos, obsidianas, tsavoritas e diamantes.

Preços a confirmar.

Cartier Baignoire

Em 2023, o Baignoire renasceu com a preciosidade de um relógio que é, também, uma joia. Com proporções realinhadas, o mostrador e os numerais romanos são coroados com ricas caixas arredondadas disponíveis em ouro amarelo e rosa e diamantes. O novo modelo procura exaltar a personalidade sensual da peça, que celebra o brilho iluminado da peça original. Pureza em suas linhas, precisão nas formas e detalhes preciosos fazem do Baignoire uma peça essencial da Cartier e que consegue ser combinada com diferentes criações da marca.

Preços no Brasil: de 79.500 a 177.000 reais.

IWC Ingenieur Automatic 40

Trata-se de um relógio esportivo de aço com bracelete integrado que neste ano retornou ao portfólio da manufatura em Schaffhausen, na Suíça, inspirado no Ingenieur SL do célebre Gérald Genta, da década de 1970. Um modelo automático com proporções de caixa e ergonomia perfeitas, com alto nível de detalhes e de acabamento, equipado com uma tecnologia de movimento moderna. “O novo Ingenieur é um relógio esportivo de luxo versátil para o século 21”, afirma Chris Grainger-Herr, CEO da IWC Schaffhausen. A caixa de aço inoxidável mede 40 milímetros, com mostrador preto, ponteiros e appliqués banhados a ródio, bracelete de aço inoxidável integrado com fecho dobrável em formato borboleta.

Preço no Brasil: 66.300 reais.