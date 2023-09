Refrescantes e práticas: confira 5 saladas ricas em proteína para o jantar

A proteína é um dos nutrientes fundamentais para diversos processos do corpo humano, e o seu consumo diário é indispensável, sobretudo para quem pratica atividade física. Isso porque, segundo a nutricionista Liz Galvão, essa substância é responsável pela formação de músculos, tecidos, órgãos e substâncias vitais para a defesa do organismo.

Embora muitas vezes associemos a proteína às carnes e a produtos de origem animal, é importante lembrar que há diversas fontes de proteína vegetal, e as saladas são um exemplo excelente de como podemos incorporar proteína em uma dieta equilibrada.

Pensando nisso, separamos cinco receitas de saladas ricas em proteína e refrescantes para o jantar.

Salada de frango com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 1/2 xícara de chá de água

1 peito de frango cortado em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em cubos

1/4 de pimentão verde cortado em cubos

1/4 de pimentão amarelo cortado em cubos

1/2 cebola cortada em cubos

1 abobrinha cortada em pedaços

1 berinjela cortada em pedaços

1 cenoura cortada em pedaços

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

4 colheres de sopa de azeite

Modo de preparo

Em uma peneira, lave o cuscuz em água corrente. Deixe-o de molho em um recipiente com água por 10 minutos. Em uma panela, coloque a água e ferva-a, em fogo médio, com um pouco de sal. Escorra a água do molho do cuscuz e coloque os grãos na água fervente. Desligue o fogo e tampe a panela. Deixe repousar por 10 minutos. Acrescente 2 colheres de sopa de azeite e misture com um garfo para separar os grãos. Coloque o cuscuz em uma saladeira e reserve.

Em uma panela, em fogo médio, aqueça 2 colheres de sopa de azeite, acrescente a berinjela, a cenoura e a abobrinha e misture. Tempere com sal e a pimenta-do-reino e refogue até que os vegetais fiquem al dente. Em seguida, acrescente o peito de frango, misture e refogue até que ele fique levemente dourado. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino e desligue o fogo. Aguarde o frango com os vegetais esfriarem um pouco e adicione ao cuscuz, juntamente com a cebola e os pimentões. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Misture e sirva a seguir.

Salada de rúcula com frango e espinafre

Ingredientes

1 maço de espinafre

1/2 maço de rúcula rokita

1/2 maço de alface

300 g de peito de frango

1/2 pepino cortado em rodelas

5 tomates-cerejas cortados ao meio

1 cebola roxa cortada em rodelas

2 dentes de alho amassados

Azeite, gergelim branco, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o peito de frango com sal, pimenta-do-reino, alho e metade do suco de limão. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar. Desligue o fogo, corte-o em fatias e reserve.

Lave e separe as folhas do espinafre. Lave e pique a rúcula e a alface. Em uma saladeira, disponha as folhas de alface e, por cima, o espinafre, a rúcula, o pepino, a cebola roxa e os tomates-cerejas. Tempere a salada com a outra metade do suco de limão, sal, pimenta-do-reino e azeite e salpique o gergelim branco. Acrescente o peito de frango e sirva a seguir.

Salada de soja

Ingredientes

250 g de soja em grãos

1 cebola descascada e picada

1 cebola roxa descascada e picada

1 tomate sem sementes picado

Sal, azeite e cheiro-verde picado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a soja e cubra com água. Deixe de molho por 2 horas. Após, escorra a água e transfira para uma panela de pressão. Cubra com água, coloque o azeite e o sal e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere a pressão sair, escorra a água e retire as casquinhas da soja. Depois, disponha a soja sobre um recipiente, junte a cebola, o tomate e o cheiro-verde e misture bem. Tempere com sal e azeite e sirva em seguida.

Salada de salmão com abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortada em cubos

2 xícaras de chá de folhas de rúcula

225 g de salmão fatiado

1 laranja descascada e cortada em gomos

Suco de 1 laranja

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, o abacate, a laranja, o salmão e misture bem. Em outro recipiente, disponha o alho, o azeite, o suco de laranja, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Despeje a mistura sobre o recipiente com o peixe e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 pepino picado

5 tomates-cerejas cortados ao meio

1/2 cebola roxa cortada em fatias

Salsa picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a quinoa com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe por 10 minutos, ou até que a quinoa fique macia. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma saladeira, coloque a quinoa, o tomate, o pepino, a cebola e a salsinha. Tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e sirva.